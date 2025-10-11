El Día Internacional de la Niña se celebra este 11 de octubre, el cual fue proclamado desde el 2012 por ONU Mujeres, y es por eso que te dejaremos estas 10 frases inspiradoras.

Y es que el Día de la Niña este 11 de octubre se celebra para reconocer los derechos de las niñas y los desafíos que enfrentan en todo el mundo.

10 frases inspiradoras para el Día de la Niña este 11 de octubre

Tal y como se dijo, hoy 11 de octubre se está celebrando el Día de la Niña, el cual fue proclamado por las Naciones Unidas con el objetivo de promover el empoderamiento de las niñas.

Es por eso que te dejamos estas 10 frases inspiradoras para dedicar este Día de la Niña:

“El futuro es femenino, y las niñas de hoy son las líderes del mañana.” “Cada niña merece la oportunidad de soñar en grande y alcanzar sus metas.” “Enseña a una niña a ser fuerte, y ella moverá el mundo.” “Las niñas con sueños se convierten en mujeres con visión.” “Tu voz importa. Alza la voz y haz que te escuchen, pequeña gran mujer.” “No hay límites para lo que una niña puede lograr.” “La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo, y está en tus manos, niña.” “Sé valiente, sé curiosa, sé tú misma. El mundo te espera.” “Una niña empoderada es una fuerza imparable de cambio.” “Celebra tu magia, tu fuerza y tu luz. Eres increíble tal como eres.”

Este 11 de octubre es el Día de la Niña (Assad Tanoli / Unsplash)

El Día de la Niña este 11 de octubre, además de pretender inspirarlas, también es una forma de reconocer sus derechos humanos básicos como el acceso a la educación, la salud, la protección contra la discriminación y la violencia.

Por lo que el Día de la Niña también es una forma de ver los problemas a las que las niñas se enfrentan y enfrentarán, proponiendo soluciones e igualdad de género.