Hoy 15 de noviembre celebramos el Día Mundial de la Química en las efemérides y conmemoraciones.

Por lo que te traemos 15 frases famosas para dedicar hoy 15 de noviembre un feliz Día Mundial de la Química:

“La materia ni se crea ni se destruye, sólo se transforma.” Ley de conservación de la masa de Antoine Lavoisier “Cuando dos personalidades se encuentran es como el contacto de dos sustancias químicas: si hay reacción, ambas se transforman”. Carl Jung “La materia, aunque divisible en grado extremo, no es infinitamente divisible. Es decir, debe haber algún punto más allá del cual no podamos ir en la división de la materia… He elegido la palabra “átomo” para estas partículas últimas”. John Dalton “La química comienza en las estrellas. Las estrellas son la fuente de los elementos químicos, que son los componentes básicos de la materia”. Peter Atkins “La química, a diferencia de otras ciencias, surgió originalmente de delirios y supersticiones, y en su comienzo fue a la par con la magia y la astrología”. Thomas Thomson. “La química debe convertirse en la astronomía del mundo molecular”. Alfred Werner “Todos los aspectos del mundo de hoy, incluso la política y las relaciones internacionales, se ven afectados por la química”. Linus Pauling “La química es necesariamente una ciencia experimental: las conclusiones se extraen de datos y sus principios son apoyados por la evidencia de los hechos”. Michael Faraday “No sé si estoy equivocado, pero parece que se pueden obtener más verdades importantes para la humanidad desde la química que desde cualquier otra ciencia”.Samuel Hahnemann “La vida es una reacción química que solo requiere de equilibrio”. Priyavrat Gupta “La química es como un rascacielos majestuoso. La base segura de hormigón de la química se compone de un sinnúmero de hechos observados experimentalmente”. Ernest R. Toon “La maquinaria interna de la vida, la química de las partes, es algo hermoso. Toda la vida está interconectada con el resto de la vida”. Richard P. Feynman “Si el amor es el motor, el intelecto es el encendido y la química es la chispa”. Kate McGahan “Pensamos que hay color, pensamos que es dulce, pensamos que es amargo, pero en realidad hay átomos y el vacío”. Demócrito Trato de mostrar al público que la química, la biología, la física y la astrofísica son vida. No se trata de una materia por separado que tiene que ser arrinconada para ser enseñada”.Neil de Grasse Tyson

¡Feliz Día Mundial de la Química! 15 frases famosas para dedicar hoy 15 de noviembre (Pinterest)

¿Por qué se celebra el Día Mundial de la Química el 15 de noviembre?

Cada 15 de noviembre se celebra el Día Mundial de la Química, fecha en honor a San Alberto Magno, un filósofo del siglo XIII interesado en la alquimia y que murió en este día pero de 1280.

La fecha del Día Mundial de la Química fue instaurada en 2002 por el Foro Química y Sociedad, con el objetivo de reconocer a la ciencia y su contribución.