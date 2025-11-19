Este 19 de noviembre se celebra el Día del Hombre, por lo que te dejaremos estas 10 frases para que puedas dedicar en su día.

Estas son las 10 frases para el Día del Hombre, celebrado este 19 de noviembre

Tal y como se reveló, este 19 de noviembre es la conmemoración del Día del Hombre desde que se estableció en 1992, por lo que te dejamos estas 10 frases para dedicar:

Tu fuerza y bondad inspiran. ¡Feliz Día del Hombre! Gracias por ser un pilar de apoyo y amor incondicional. ¡Feliz 19 de noviembre! Celebramos tu valentía, tu inteligencia y tu gran corazón. ¡Que tengas un día increíble! Un hombre de verdad no teme mostrar su sensibilidad. Gracias por ser auténtico. ¡Feliz Día! Hoy reconocemos tu esfuerzo y dedicación. ¡Feliz Día del Hombre! Que este día esté lleno de reconocimiento y alegría. ¡Feliz Día del Hombre! Admiro la forma en que enfrentas los desafíos con integridad. ¡Feliz Día! Por esos hombres que construyen un mundo mejor con cada acción. ¡Felicidades! Gracias por tu ejemplo y por iluminar el camino de quienes te rodean. ¡Feliz Día del Hombre! Eres mucho más que un título, eres una persona increíble. ¡Feliz 19 de noviembre!

El Día Internacional del Hombre se celebra cada 19 de noviembre desde 1992 cuando fue establecido por Thomas Oaster, profesor de la Universidad de Misuri-Kansas, aunque se popularizó hasta 1999 en Trinidad y Tobago.

El Día del Hombre intenta promover modelos masculinos positivos y celebrar las contribuciones positivas a la sociedad, la familia, el matrimonio, el cuidado de los niños y el medio ambiente.

También es una forma de centrarse en la salud y el bienestar de los varones, tanto física como mentalmente, y poner la discriminación contra los hombres en diversas áreas áreas como la legislación familiar, el servicio militar obligatorio y las expectativas sociales.

El Día del Hombre también pretende promover la igualdad de género y crear un mundo más seguro y mejor donde las personas puedan alcanzar su pleno potencial.

Esta celebración del Día del Hombre cada 19 de noviembre, es un evento que cuenta con el apoyo de la UNESCO, aunque no es un día festivo oficial reconocido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).