Este 13 de septiembre se celebra el Día de Roald Dahl, esto en conmemoración a la fecha de nacimiento del escritor británico.

Es por eso que te damos estas 16 frases de Roald Dahl para que festejes este día en honor al autor de Matilda.

16 frases de Roald Dahl para celebrar su natalicio este 13 de septiembre

Tal y como se dio a conocer, cada 13 de septiembre se conmemora el Día de Roald Dahl, el cual celebra al novelista, cuentista, poeta y guionista británico que saltó a la fama gracias a sus cuentos y literatura infantil.

Es por eso que te dejamos estas 16 frases para celebrar, como cada año, el Día de Roald Dahl este 13 de septiembre:

“Si te interesa algo, sea lo que sea, ve a por ello, abrázalo, ámalo y, sobre todo, apasiónate por ello. Lo tibio no es bueno. Lo caliente tampoco. Ser incandescente y apasionado es la única opción”. “Quien no cree en la magia, nunca la encontrará”. “No importa quién seas o cómo te veas, siempre y cuando alguien te ame”. “Los libros no deberían ser intimidantes, sino divertidos, emocionantes y maravillosos; y aprender a leer proporciona una enorme ventaja”. “Un poco de magia puede llevarte muy lejos”. “Hay veces en las que algo es tan espantoso que te fascina y no puedes dejar de mirarlo”. “La belleza interior es más importante que la belleza exterior”. “Me encanta escribir y leer sobre gente horrible. Son mucho más divertidos que la gente buena”. “En algún lugar dentro de todos nosotros está el poder de cambiar el mundo”. “Para llegar a algo en la vida tienes que leer muchos libros”. “Una autobiografía es un libro que una persona escribe sobre su propia vida y está por lo general lleno de todo tipo de detalles aburridos” “El sexo es como meterse el dedo en la nariz: resulta estupendo cuando lo hace uno mismo, pero es asqueroso verlo hacer a los demás” “Los vampiros siempre son hombres. Y lo mismo ocurre con los duendes. Y los dos son peligrosos. Pero ninguno de los dos es ni la mitad de peligroso que una bruja de verdad”. “Los adultos son criaturas llenas de caprichos y secretos” “Y sobre todo, observa con ojos brillantes el mundo que te rodea, porque los mayores secretos siempre se esconden en los lugares más insospechados. “No importa quién seas ni cómo te veas, siempre y cuando alguien te ame.”

Día de Roald Dahl (Penguin Books )

¿Quién fue Roald Dahl y por qué se celebra su día el 13 de septiembre?

Este 13 de septiembre se celebra el Día de Roald Dahl, quien es considerado como uno de los novelistas más renombrados de la época.

Roald Dahl también fue cuentista, poeta y guionista británico, y se volvió bastante famoso por sus obras de literatura infantil que han continuado y cautivado a muchas generaciones.

Nació el 13 de septiembre de 1916 en Llandaff, Gales, y falleció el 23 de noviembre de 1990; sin embargo, cada año se celebra el Día de Roald Dahl.

En el Día de Roald Dahl, se rinde homenaje a su legado y a sus libros tan queridos que han trascendido por décadas, tales como:

Matilda

Charlie y la fábrica de chocolate

El gran gigante bonachón

Las brujas

La escritura de Roald Dahl destaca ya que en sus historias, a menudo, les colocaba un toque oscuro y humorístico, mismos que han dejado una huella en la literatura moderna.