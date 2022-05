Este 20 de mayo Harry Styles lanzó su nuevo álbum ‘Harry’s House’ con 13 sencillos de los cuales “Matilda” habría sido uno de los más llamativos.

Y es que luego de casi tres años desde el último trabajo discográfico de Harry Styles ‘Fine Line’, sus fan esperaban algunas canciones más alegres.

Sin embargo “Matilda” habría dejado confundidos a sus seguidores preguntándose si esta realmente hablaba del personaje del libro del mismo nombre de Roald Dahl.

Pues cabe mencionar, antes del lanzamiento lo que es el tercer disco de Harry Styles, se afirmó tiene influencias de los años 70′s y 80′s.

Durante una entrevista con Zane Lowe previa al lanzamiento de su álbum ‘Harry’s House’ el cantante Harry Styles hablo sobre sus fuentes de inspiración.

Para “Matilda”, pese a que álbum seria basten persona, Harry Styles dijo este sería un mensaje para otra persona a la que quiere hacerle saber que no esta sola.

Sin embargo, aclaró que aunque el nombre Matilda si fue tomado del personaje del libro de Roald Dahl, la historia del libro sería un disfraz.

Y es que explicó cantante británico de 28 años de edad, la metáfora utilizada en la canción reverte al libro sería el señalar que “el hogar no es lugar”.

“And not invite your family ‘cause they never showed you love / You don’t have to be sorry for leavin’ and growin’” / “Y no invites a tu familia porque nunca te mostraron amor / No tienes que arrepentirte por irte y crecer”

“Matilda” de Harry Styles