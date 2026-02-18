Por décadas científicos han buscado desencadenantes de la esclerosis múltiple, enfermedad autoinmunitaria crónica del sistema nervioso central que, aseguran, está relacionada con las bacterias intestinales.

Un estudio descifró el código de la esclerosis múltiple. Se aplicaron pruebas en:

81 pares de gemelos donde solo uno padecía esclerosis múltiple.

Ratones

Dos bacterias intestinales específicas.

Observando y estudiando a las personas diagnosticadas con EM, se descubrió que dos bacterias bacterianas aparecieron en un mayor número de afectados, éstas son:

Eisenbergiella tayi

Lachnoclostridium

Ambas se alojan en el intestino delgado, donde las células T inflamatorias se acumulan antes de atacar el cerebro.

Cerebro (Unsplash)

Con el objetivo de descartar lo que sería una casualidad, científicos trasplantaron ambas bacterias a ratones sanos. El 60% desarrolló lesiones espinales en 12 semanas.

En su avance se reveló la existencia de bacterias intestinales que pertenecían a personas que consumen fibra, mismas que ponen en riesgo la mucosidad intestinal cuando no la consumen.

Se debilita la barrera intestinal y las células inmunes están expuestas a las toxinas bacterianas. En palabras simples: el intestino comienza a atacarse a sí mismo.

Las hembras de ratones mostraron floraciones bacterianas más dramáticas antes de la aparición de la EM.

Dato que sustenta lo que ocurre en la vida humana; la probabilidad de que una mujer desarrolle esclerosis múltiple frente a un hombre es más alta.

Descifran código de la esclerosis múltiple (@LealtadSabiduria / X)

Comer fibra reduce la probabilidad de desarrollar esclerosis múltiple

Algunas personas pensarían que un virus diseñado para comer estas bacterias sería la solución para acabar con la esclerosis múltiple y están equivocados.

Las bacterias intestinales controlan literalmente tu sistema inmunológico. Sana tu intestino, sana tu vida.

Por lo que atacar la Eisenbergiella tayi y la Lachnoclostridium, es más fácil que rediseñar todo el microbioma.

Esto es lo que puedes hacer para evitar desarrollar EM:

Aumentar la ingesta de fibra

Consume probióticos y alimentos fermentados

Evita alimentos procesados.

Evita alimentos procesados (Moisés Pablo / Cuartoscuro)

Con información de Sabiduría Eterna