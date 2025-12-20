Aunque no hay un origen único, este 20 de diciembre se ha adoptado como el Día Mundial del Escepticismo o el Día Mundial del Pensamiento Crítico, con el objetivo de homenajear al reconocido investigador Carl Sagan.

10 frases para celebrar el Día Mundial del Escepticismo

Tal y como se reveló, este 20 de diciembre es el Día Mundial del Escepticismo en honor a Carl Sagan, siendo esta la fecha del aniversario de su muerte.

Esta efeméride del Día Mundial del Escepticismo, es un día para promover el pensamiento crítico, el uso de la razón, la evidencia científica y el escepticismo racional frente a las pseudociencias, las supersticiones y la desinformación.

Por lo que la celebración del Día Mundial del Escepticismo, busca animar a la gente a cuestionar las afirmaciones, especialmente aquellas que carecen de respaldo empírico.

Es por eso que te dejamos estas 10 frases para celebrar el Día Mundial del Escepticismo:

“El escepticismo es el primer paso hacia la filosofía.” - Denis Diderot “La duda no es un estado agradable, pero la certeza es ridícula.” - Voltaire “La ciencia es una forma de pensamiento que no está dispuesta a aceptar la primera impresión.” - Carl Sagan “Saber que sabes lo que sabes, y saber que no sabes lo que no sabes, ese es el verdadero conocimiento.” - Confucio No es suficiente tener una buena mente; lo principal es usarla bien.” - René Descartes “Afirmaciones extraordinarias requieren evidencia extraordinaria.” - Carl Sagan “La razón es la única luz que podemos seguir con seguridad; la fe es solo una brújula giratoria.” - Robert G. Ingersoll “Lo que puede ser afirmado sin evidencia, puede ser descartado sin evidencia.” - Christopher Hitchens “No te fíes de tu memoria. Confía en la evidencia.” - Arthur Conan Doyle (a través de Sherlock Holmes) “El pensamiento crítico es la base de toda verdad.” - Anónimo