Todavía falta tiempo para Día de Muertos, pero Mattel ya presume a su nueva Barbie de edición limitada.

Este año 2022, la Barbie Día de Muertos está diseñada por nada más y nada menos que por Benito Santos.

El diseñador mexicano plasmó la cultura en cada detalle de la nueva Barbie de Mattel, que muy pronto saldrá a la venta.

Benito Santos presume Barbie de Día de Muertos de Mattel

Barbie vuelve a vestirse muy mexicana para el Día de Muertos, bajo el arte y creatividad del diseñador Benito Santos.

Mattel, marca de la muñeca más famosa del mundo, ya lanzó los promocionales de la nueva Barbie edición Día de Muertos 2022.

Barbie Día de Muertos, diseñada por Benito Santos (Mattel)

A través de su sitio oficial, Mattel por fin anunció la fecha de lanzamiento de la Barbie Día de Muertos x Benito Santos.

En un comunicado de la marca, Mattel agradeció al diseñador mexicano por “honrar los trajes, símbolos y rituales de esta fiesta conmemorativa”.

Barbie Día de Muertos, diseñada por Benito Santos (Mattel)

El vestido de la Barbie Día de Muertos está inspirado en los trajes de charro , con bordados de color rojo que adornan la silueta de la muñeca.

De color negro y corte sirena, la nueva Barbie de Mattel se complementa con una chaqueta bolero recortada y un tocado de flores.

El rostro de Barbie está decorado como las tradicionales calaveritas de azúcar.

Barbie Día de Muertos, diseñada por Benito Santos (Mattel)

¿Cuándo sale la Barbie Día de Muertos x Benito Santos?

El diseñador mexicano Benito Santos confirmó el lanzamiento de la nueva Barbie Día de Muertos de Mattel.

A través de redes sociales, el mexicano reveló que el 8 de septiembre saldrá a la venta la nueva edición Día de Muertos de Barbie.

La compra está limitada a una pieza por cliente, por la página oficial de la marca en Estados Unidos.

Su precio rondará los 2 mil pesos mexicanos.

Barbie Día de Muertos, diseñada por Benito Santos (Mattel)

Benito Santos afirmó que, desde hace más de un año, trabaja en conjunto con Mattel América y Mattel México para definir maquillaje, vestido y apariencia de Barbie.

“Tener una muñeca para la marca Benito Santos es un acontecimiento histórico, pero también porque hay un niño ahí guardado que deseó jugar con muñecas y nunca pudo.” Benito Santos

A partir del 9 de septiembre, la Barbie Día de Muertos diseñada por Benito Santos estará disponible para venta en todo el mundo.

Barbie Día de Muertos, diseñada por Benito Santos (Mattel)

No es la única Barbie Día de Muertos para coleccionistas

Barbie, la muñeca más famosa de Mattel, tendrá una nueva edición de Día de Muertos diseñada por Benito Santos.

No obstante, esta no será la única muñeca Barbie que haga honor a esta festividad mexicana.

Se han filtrado un par de imágenes de otros modelos de Barbie Día de Muertos , según sitios de coleccionistas.

Barbie Día de Muertos (Especial)

Ken, el fiel compañero de Barbie, también será modelo en la colección de Día de Muertos que sería lanzada en tiendas departamentales.

Barbie y Ken también le hacen honor a los charros mexicanos, con decoraciones de calaverita de azúcar en el rostro.