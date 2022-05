Barbie lanzó al mercado su primera muñeca trans, en tributo a la actriz estadounidense Laverne Cox, quien se ha convertido en una de las defensoras de los derechos de la comunidad LGBT más visible en el mundo.

La primera muñeca trans de Mattel forma parte de la colección Barbie Signature, que celebra a los modelos a seguir, como lo es Laverne Cox, para inspirar un mundo más inclusivo en las próximas generaciones.

Laverne Cox inspira primera Barbie trans (Mattel)

La Barbie trans luce un vestido color rojo, con la falda hecha de una tela transparente, que deba ver el body plateado que lleva la muñeca inspirada en Laverne Cox.

¿Quieres tener tu Barbie trans? La muñeca salió a la venta el miércoles 25 de mayo, a través del portal de Mattel, donde se oferta en 40 dólares, es decir, unos 780 pesos mexicanos.

Laverne Cox colaboró directamente en la creación de la primera Barbie trans

Laverne Cox alcanzó la fama mundial con su personaje de Sophia Burset en la serie Orange Is the New Black, que la llevó a convertirse en la primera mujer trans de color en ser nominada a un Emmy en la categoría de mejor actriz.

Desde entonces, Laverne Cox ha utilizado su fama para visibilizar a la comunidad trans y a luchar por sus derechos, de ahí que accediera a colaborar directamente en la creación de su Barbie:

“Para mí es increíblemente significativo tener mi muñeca Barbie por muchas razones. Espero que los niños de todas las identidades de género puedan mirar a esta Barbie y soñar” Laverne Cox

Barbie trans inspirada en Laverne Cox (@_reflectbeauty_ / Instagram)

Laverne Cox recordó que de pequeña la avergonzaron por querer tener una muñeca Barbie. Ante ello, destacó la importancia de que se les permita soñar a los niños a través del juego:

“Espero que los niños de todas las identidades de género puedan mirar a esta Barbie y soñar. El espacio del juego, de jugar con muñecas, el espacio de crear mundos con muñecas es ese espacio de soñar y ahora los niños pueden soñar con una Barbie Laverne Cox, la primera Barbie transgénero: es un hermoso espacio de sueño y posibilidad” Laverne Cox

Mattel: “Laverne Cox usa su voz para amplificar el mensaje de ir más allá de las expectativas sociales”

En un texto que acompaña a la Barbie en honor a Laverne Cox, Mattel destaca la labor de la actriz como defensora de los derechos de la comunidad LGBT:

“Laverne Cox usa su voz para amplificar el mensaje de ir más allá de las expectativas sociales para vivir más auténticamente. Luce un diseño original de triple amenaza, con un vestido de tul rojo intenso que cubre elegantemente un deslumbrante body plateado metalizado. Su cabello se barre en glamorosas ondas de Hollywood mientras que el maquillaje dramático completa su look. Mattel

Asimismo, Mattel subrayó los logros de Laverne Cox como actriz:

Ha sido “cuatro veces nominada al Emmy, productora ganadora del Emmy y la primera mujer transgénero de color en tener un papel principal en un programa de televisión con guión” Mattel