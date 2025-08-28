Te compartimos 5 dibujos de chile mexicano para colorear antes del 15 de septiembre, Día de la Independencia de México.

Estas plantillas de dibujos de chile mexicano para colorear son de descarga gratuita, por lo que solo deber elegir tu favorita.

Dibujos de chile mexicano para colorear antes del 15 de septiembre

Dibujo de chile mexicano: Amigos Dibujo de chile mexicano: Enchilados Dibujo de chile mexicano: Bailando Dibujo de chile mexicano: Buena Onda Dibujo de chile mexicano: Bigote

Estas plantillas de dibujos de chile mexicano para colorear, además de ser de descarga gratuita, s on una actividad entretenida para los menores que esperan por el 15 de septiembre.

Y es que los chiles, además de ser un ingrediente básico en la cocina mexicana, los dibujos animados cuentan con característica populares de las fiestas patrias.

Pues cabe recodar, durante estas celebraciones, se exalta el orgullo mexicano con prendas típicas (sombreros y faldas) que hacen referencia a la época de la Independencia.

Así que solo elige los dibujos de chile mexicano que desees colorear, guarda e imprime.

Dibujo de chile mexicano: Amigos

El dibujo de chile mexicano: Amigos nos muestra dos chiles abrazados y sonriendo que parecen dar la bienvenida, con un sombrero típico.

Dibujo de chile mexicano

Dibujo de chile mexicano: Enchilados

El dibujo de chile mexicano: Enchilados, nos muestran tres chiles de grandes ojos, la lengua de fuera y varias gotas de sudor.

Dibujo de chile mexicano (Especial)

Dibujo de chile mexicano: Bailando

El dibujo de chile mexicano: Bailando, nos muestra un chile con maracas, lentes oscuros y un sombrero típico, meneándose al ritmo de la música.

Dibujo de chile mexicano

Dibujo de chile mexicano: Buena Onda

El dibujo de chile mexicano: Buena Onda, nos muestra a un chile sonriendo y con una mano en alto levantando el pulgar a modo de aprobación.

Dibujo de chile mexicano

Dibujo de chile mexicano: Bigote

El dibujo de chile mexicano: Bigote, nos muestra un chile con maracas, un sombrero típico y un tupido bigote, levantando el pulgar a modo de aprobación.