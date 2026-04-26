Cada 26 de abril se conmemora el Día de la Visibilidad Lésbica, una fecha que busca reconocer, respetar y visibilizar a las mujeres que aman a otras mujeres, así como promover una sociedad más inclusiva.

Esta efeméride nació en 2008 impulsada por el movimiento LGBT para exigir igualdad de derechos y erradicar la discriminación.

Además de ser un día de celebración, también es una jornada de concientización, pues muchas mujeres lesbianas enfrentan una doble discriminación: por ser mujeres y por su orientación sexual.

Frases para dedicar en el Día de la Visibilidad Lésbica este 26 de abril

Si quieres sumarte a la celebración del Día de la Visibilidad Lésbica este 26 de abril, aquí tienes 15 frases inspiradoras para compartir, dedicar o publicar en redes sociales:

“Existimos, resistimos y, sobre todo, somos.” “Nuestra visibilidad es nuestra mayor herramienta política.” “No somos un secreto ni una fase; somos una realidad orgullosa.” “Amar libremente también es un acto de valentía.” “El orgullo de ser quien eres nunca debe esconderse.” “El amor entre mujeres también cambia el mundo.” “No hay nada más valiente que vivir una vida auténtica.” “El amor entre mujeres es una forma de revolución.” “Orgullosa de la mujer que soy y de las mujeres que amo.” “Visibilizar es resistir, amar es existir.” “Tu identidad merece respeto hoy y siempre.” “Ser tú misma es tu mayor revolución.” “Donde hay amor, no debería existir prejuicio.” “La diversidad nos hace más fuertes.” “Hoy celebramos la libertad de amar sin etiquetas.”

Día de la visibilidad lésbica: ¿Qué significado tiene la bandera? (Pinterest)

El Día de la Visibilidad Lésbica de este 26 de abril, también invita a reflexionar sobre la importancia de educar en respeto y diversidad, ya que aún existen prejuicios y violencia hacia quienes viven su orientación sexual abiertamente.

Pues no es solo una celebración, es también una demanda de espacios seguros y derechos iguales en todos los ámbitos.