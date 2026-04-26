Cada 26 de abril se conmemora el Día de la Visibilidad Lésbica, una fecha que busca reconocer, respetar y visibilizar a las mujeres que aman a otras mujeres, así como promover una sociedad más inclusiva.
Esta efeméride nació en 2008 impulsada por el movimiento LGBT para exigir igualdad de derechos y erradicar la discriminación.
Además de ser un día de celebración, también es una jornada de concientización, pues muchas mujeres lesbianas enfrentan una doble discriminación: por ser mujeres y por su orientación sexual.
Frases para dedicar en el Día de la Visibilidad Lésbica este 26 de abril
Si quieres sumarte a la celebración del Día de la Visibilidad Lésbica este 26 de abril, aquí tienes 15 frases inspiradoras para compartir, dedicar o publicar en redes sociales:
- “Existimos, resistimos y, sobre todo, somos.”
- “Nuestra visibilidad es nuestra mayor herramienta política.”
- “No somos un secreto ni una fase; somos una realidad orgullosa.”
- “Amar libremente también es un acto de valentía.”
- “El orgullo de ser quien eres nunca debe esconderse.”
- “El amor entre mujeres también cambia el mundo.”
- “No hay nada más valiente que vivir una vida auténtica.”
- “El amor entre mujeres es una forma de revolución.”
- “Orgullosa de la mujer que soy y de las mujeres que amo.”
- “Visibilizar es resistir, amar es existir.”
- “Tu identidad merece respeto hoy y siempre.”
- “Ser tú misma es tu mayor revolución.”
- “Donde hay amor, no debería existir prejuicio.”
- “La diversidad nos hace más fuertes.”
- “Hoy celebramos la libertad de amar sin etiquetas.”
El Día de la Visibilidad Lésbica de este 26 de abril, también invita a reflexionar sobre la importancia de educar en respeto y diversidad, ya que aún existen prejuicios y violencia hacia quienes viven su orientación sexual abiertamente.
Pues no es solo una celebración, es también una demanda de espacios seguros y derechos iguales en todos los ámbitos.