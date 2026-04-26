El Día Mundial del Matrimonio se celebra cada último domingo de abril, una fecha dedicada a honrar el amor, el compromiso y la unión entre dos personas que deciden compartir su vida, por lo que este 2026 se celebra este 26 de abril.

Más allá de los regalos, esta jornada es perfecta para expresar sentimientos con palabras que refuercen el vínculo y recuerden todo lo que han construido juntos como pareja, por lo que te dejamos 15 frases para dedicar y celebrar el Día Mundial del Matrimonio.

Frases para dedicar en el Día Mundial del Matrimonio este 26 de abril

Si no sabes cómo decir “te amo” de una forma especial este 26 de abril por el Día Mundial del Matrimonio, aquí tienes 15 frases cortas, bonitas y significativas para celebrar esta fecha:

El matrimonio no es una meta, es un viaje maravilloso que no querría caminar con nadie más que contigo. ¡Feliz día!" “Gracias por ser mi lugar seguro, mi hogar y mi mejor decisión. Feliz Día del Matrimonio.” “A tu lado, la vida siempre es mejor.” “Nuestro amor es mi historia favorita.” “Gracias por caminar conmigo en cada etapa de la vida.” “Contigo, el matrimonio es una aventura que siempre elegiría.” “Eres la prueba de que el ‘para siempre’ no es un cuento de hadas, sino un trabajo en equipo lleno de amor.” “A tu lado, la vida es más dulce y los retos son más ligeros. Gracias por ser mi compañero/a de vida.” “Atrás quedó el ‘yo’ y el ‘tú’, hoy somos el mejor ‘nosotros’. Te amo.” “Elegirte cada día es mi mayor fortuna. Feliz Día del Matrimonio.” “Eres mi hogar, mi paz y mi felicidad.” “Hoy celebro el amor que nos une y todo lo que hemos construido.” “Amarte es la mejor decisión que he tomado.” “Nuestro matrimonio es prueba de que el amor verdadero existe.” “Nuestro amor crece con cada recuerdo compartido.”

Mujer pide el divorcio luego de 3 minutos de matrimonio (Pixabay)

El Día Mundial del Matrimonio este 26 de abril, no solo es una celebración, también es una oportunidad para reflexionar sobre el camino recorrido, los retos superados y el compromiso de seguir construyendo un futuro juntos.