La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de Sinaloa generó gran polémica pues propuso entrenar zopilotes para buscar desaparecidos; esto es lo que se sabe sobre el tema.

El pasado lunes 22 de abril fue presentada esta polémica propuesta en Sinaloa por Óscar Loza Ochoa en el marco de los preparativos del Encuentro Estatal por los Desaparecidos.

Óscar Loza Ochoa explicó que el uso de zopilotes entrenados para la búsqueda de desaparecidos fue implementado hace unos años en Guanajuato y se obtuvieron resultados positivos.

Zopilotes para buscar desaparecidos: Esto se sabe de la polémica propuesta en Sinaloa

La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de Sinaloa propuso que se adquieran zopilotes entrenados para buscar cadáveres de personas desaparecidas en zonas al aire libre.

El presidente de la CEDH, Óscar Loza Ochoa, aseguró que estas aves pueden ayudar a la localización de desaparecidos si son entrenadas, pues serían más precisas que drones.

Asimismo, Óscar Loza Ochoa recalcó que en el estado de Guanajuato se implementó este método de búsqueda y se logró encontrar a menores de edad que estaban desaparecidos.

“En Guanajuato se entrenaron zopilotes para hacer rastreo desde el aire. Tuvimos información precisa de que dieron buenos resultados, sobre todo encontrando a muchachas desaparecidas”, aseguró Óscar Loza Ochoa.

Zopilotes para buscar desaparecidos (cuartoscuro / Margarito Pérez Retana)

Zopilotes para buscar desaparecidos: Rechazan polémica propuesta en Sinaloa

La polémica propuesta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) sobre utilizar zopilotes para buscar desaparecidos fue rechazada en el Congreso del estado de Sinaloa.

La diputada local del PRI, Irma Moreno, dijo que la propuesta de los zopilotes es una “ocurrencia absurda” y que atentaría contra la dignidad de las víctimas y sus familias.

“En Sinaloa no necesitamos otro flautista de Hamelin. Estamos viviendo un horror que está bajo la tierra y no es momento de improvisar, mucho menos en un tema tan sensible y delicado”, declaró Irma Moreno.

Asimismo, la diputada Irma Moreno añadió que no existe suficiente evidencia que respalde la efectividad del uso de zopilotes para buscar desaparecidos, por lo que la propuesta fue desechada.