El director general del IMSS, Zoé Robledo presentó la postulación en el marco de la edición 2025 del foro, celebrada en Kuala Lumpur, Malasia.

México fue elegido como sede de la 36ª Asamblea General y el Foro Mundial de Seguridad Social (WSSF) 2028, un evento internacional que reúne a líderes y expertos de más de 163 países.

Avances en seguridad social que destacó Zoé Robledo

Durante su intervención, Zoé Robledo resaltó los avances de México en materia de seguridad social desde 2018, incluyendo:

Aumento al Salario Mínimo.

Pensión universal para adultos mayores.

Eliminación de la subcontratación abusiva.

Registro de Trabajadores Independientes, del Hogar y de Plataformas Digitales al Régimen Ordinario del Seguro Social.

Además, destacó programas como Salud Casa por Casa y la estrategia Vive Saludable, Vive Feliz, que buscan mejorar la salud de los adultos mayores y prevenir el sobrepeso y la obesidad infantil.

La designación de México como sede del WSSF 2028 permitirá al país mostrar estos esfuerzos y consolidar una visión de seguridad social más inclusiva, fortaleciendo la presencia internacional de sus políticas públicas en el ámbito de la salud y el bienestar.