La mañana del jueves 19 de marzo dos hombres se acercaron a una camioneta y abrieron fuego en contra del conductor cerca de la presidencia municipal de Irapuato, Guanajuato.

El hecho fue captado en video, donde además se captó el paso de una patrulla de la policía de tránsito, donde los elementos no actuaron a pesar de ser testigos del ataque.

La identidad del hombre que fue atacado no ha sido revelada por las autoridades; se investiga negligencia de los elementos que no accionaron al momento del ataque.

Video de asesinato frente a presidencia de Irapuato muestra inacción de la policía

Un video captado por una cámara de seguridad mostró el momento en el que ocurrió un asesinato frente al palacio municipal de Irapuato, sobre la calle Ramón Corona.

De acuerdo con las imágenes, dos hombres se acercaron a un auto y dispararon en al menos 7 ocasiones contra el conductor, quien murió en el lugar de los hechos.

Sin embargo, lo que llamó más la atención fue la presencia de una patrulla de la policía de tránsito municipal que, aunque fue testigo del asesinato, no actuó al respecto.

¿Es una patrulla?

¿Hicieron como que la Virgen les hablaba?



Así quedó registrado el momento en que dos sujetos abren fuego contra un hombre, quien se encontraba a bordo de un vehículo, justo en frente de la presidencia municipal de #Irapuato.



Autoridades ya iniciaron una… pic.twitter.com/Ui0sPNgNmL — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) March 19, 2026

En el video se puede ver pasar la patrulla lentamente, debido al tráfico, a un costado de la camioneta atacada mientras ocurría el hecho; sin embargo, los elementos no actuaron y se alejaron del lugar.

Ante la inacción, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Irapuato señaló que iniciaron una investigación administrativa y legal para conocer si hubo alguna irregularidad en sus acciones.

“La Secretaría de Seguridad Ciudadana inició de manera inmediata los procedimientos administrativos correspondientes, así como las acciones legales conducentes, a fin de analizar los hechos y, en caso de acreditarse alguna irregularidad, actuar conforme a derecho y sancionar la conducta del elemento de la corporación que aparece en las imágenes conduciendo una unidad de Tránsito” Secretaría de Seguridad Ciudadana de Irapuato