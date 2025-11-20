En Veracruz estalló una nueva polémica al filtrarse un audio en donde David Agustín Jiménez Rojas, subsecretario de Educación Media Superior y Superior, estaría organizando un boicot contra su propia jefa, la secretaria de Educación de Veracruz, Claudia Tello Espinosa, quien comparecerá ante el Congreso local el lunes 24 de noviembre.
La grabación muestra que el funcionario estaría organizando grupos para manifestarse fuera del Palacio Legislativo, pese a que el nuevo formato de comparecencias prohíbe tanto las porras como las movilizaciones de apoyo o protesta.
“El día de la comparecencia necesito que me apoyen a hacer un desmadre y hacer quedar mal a la Secretaria y también hay que mandar gente afuera del Congreso con pancartas, hablando mal de Tello”David Jiménez Rojas, subsecretario de Educación Media Superior y Superior
David Jiménez Rojas cuenta con historial de acusaciones y polémicas
El funcionario ha ocupado cargos como Director del Registro Público de la Propiedad e integrante del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, y es conocido por conflictos administrativos, señalamientos de abuso de poder y presuntas prácticas de corrupción.
Actualmente, en la subsecretaría que dirige, se le acusa de mantener una red de más de 400 aviadores en instituciones como:
- COBAEV
- CONALEP
- UPAV
- CECyTEV
Asimismo, se dio a conocer que hace unas semanas se difundió otra grabación en la que Jiménez Rojas aseguraba operar políticamente para figuras de Morena como Esteban Ramírez Zepeda y Zenyazen Roberto Escobar García.
“Aquí me manda la gobernadora, solo seis meses, máximo un año y de ahí Fiscalía. Vamos aprovechar el lugar para hacer estructura, para 20-30, el proyecto es Esteban o Zen, no hay más”David Jiménez Rojas, subsecretario de Educación Media Superior y Superior
Sin embargo, en este nuevo material, el subsecretario se muestra directo y sin reservas al plantear una estrategia para sabotear la presentación del Claudia Tello ante diputados de la LXVII Legislatura.