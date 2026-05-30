UNAM descarta volcán o géiser en El Salitre; es un pozo de lodo

Especialistas de la UNAM descartan volcán o géiser en la comunidad de El Salitre en Michoacán, luego de la alerta generada debido a las emisiones de vapor que provenían de la tierra.

Las investigaciones determinaron que la aparición de once pozos de lodo y vapor se debe a procesos hidrotermales naturales vinculados a la falla geológica de Ixtlán.

Especialistas de la UNAM descartan volcán o géiser en El Salitre, Michoacán

El 25 de mayo se descubrieron once pozas con temperaturas que alcanzan aproximadamente los 86 °C en la comunidad de El Salitre, Michoacán lo que generó rumores sobre la formación de un nuevo volcán.

Tras una inspección de campo, especialistas de la UNAM y la Universidad Michoacana desmintieron estas versiones, aclarando que se trata de manifestaciones hidrotermales superficiales.

Dos nuevos géiseres brotan en casas de El Salitre, Michoacán (Especial )

Los especialistas señalaron que no es un volcán ni un géiser, sino manifestaciones hidrotermales conocidas como pozos de lodo.

Un géiser se caracteriza por la expulsión intermitente de chorros de agua caliente y vapor, lo cual ocurre debido a la acumulación de presión en conductos y cavidades subterráneas.

En cambio, el fenómeno en El Salitre consiste en la emisión de lodo, gases y fluidos calientes que ascienden a través de fracturas en el subsuelo de forma distinta a la mecánica de un géiser.

Se descartó el nacimiento de un volcán porque no existe evidencia de magma ascendiendo hacia la superficie, este implicaría la presencia de roca fundida, mientras que aquí lo que circula son fluidos calientes.

El fenómeno se debe a la ubicación del poblado sobre la falla de Ixtlán, una fractura geológica que permite el ascenso de vapor y fluidos calientes desde el subsuelo.

Los expertos explicaron que estas manifestaciones son comunes en la región debido a su actividad geotérmica histórica y la circulación de fluidos calientes en el subsuelo.

Ya que Ixtlán de los Hervores tiene una larga historia de actividad geotérmica documentada desde 1906, por lo que no descartan que este tipo de fenómenos sigan ocurriendo en el futuro.

Además de los especialistas de la UNAM y la Universidad Michoacana a esta zona acudieron personal del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) y autoridades de Protección Civil de los tres órdenes de gobierno (municipal, estatal y federal).

Especialistas de la UNAM emite recomendaciones de seguridad por pozos de lodo en El Salitre, Michoacán

Ante la presencia de estas manifestaciones hidrotermales en El Salitre, Michoacán, los especialistas de la UNAM y las autoridades de Protección Civil han emitido una serie de recomendaciones fundamentales para garantizar la seguridad de los habitantes:

Vigilancia del terreno : Se debe estar atento a la posible aparición de grietas o abombamientos en el suelo.

: Se debe estar atento a la posible aparición de grietas o abombamientos en el suelo. Mantener distancia: Es vital no acercarse a los orificios , pozas de lodo o zonas donde se observe la emisión de vapor.

, pozas de lodo o zonas donde se observe la emisión de vapor. Precaución al caminar: Se debe evitar transitar sobre suelos que se vean agrietados o húmedos, especialmente si presentan temperaturas elevadas.

o húmedos, especialmente si presentan temperaturas elevadas. No manipular los pozos : Está estrictamente prohibido introducir o arrojar objetos dentro de los pozos u orificios.

: Está estrictamente prohibido introducir o arrojar objetos dentro de los pozos u orificios. Protección de vulnerables: Es necesario mantener alejados de la zona de riesgo a niños y mascotas.

Reporte inmediato: Ante la percepción de nuevos fenómenos o cambios en el terreno, se debe avisar a las autoridades municipales competentes.

municipales competentes. Información oficial: La población debe informarse únicamente a través de comunicados oficiales emitidos por Protección Civil y autoridades autorizadas para evitar la propagación de noticias falsas.