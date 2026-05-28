La comunidad de El Salitre, en Michoacán, volvió a vivir momentos de tensión tras registrarse dos nuevos brotes de vapor y lodo caliente dentro de viviendas, apenas días después del primer caso.

En videos difundidos en redes sociales se observa la expulsión de gases con olor a azufre, lo que generó preocupación y movilizó a las autoridades locales.

Familias fueron evacuadas y se suspendieron clases en un preescolar mientras especialistas analizan el fenómeno geotérmico para determinar el nivel de riesgo y posibles nuevas erupciones.

Autoridades evacúan familias tras nuevos brotes en El Salitre

De acuerdo con los primeros reportes, las autoridades de El Salitre, Michoacán evacuaron a familias y animales cercanos como medida preventiva, además de suspender clases en un preescolar de la comunidad mientras especialistas analizan el fenómeno geotérmico.

Crazy!



A hydrothermal vent has suddenly erupted inside a home in Michoacán, Mexico, ejecting steam, hot mud and sulphur gases from the ground.



Authorities evacuated families and animals nearby and even suspended classes at a local preschool while specialists assess the risk.… pic.twitter.com/jo7KfLCEV6 — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) May 26, 2026

La región michoacana ya es conocida por su actividad hidrotermal y geotérmica; sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado oficialmente si los nuevos brotes corresponden realmente a géiseres o a chimeneas hidrotermales activas.

El primer caso fue reportado previamente en el patio de una vivienda de El Salitre y ahora, en nuevos videos compartidos en plataformas digitales, se aprecia que otros dos puntos distintos comenzaron a expulsar vapor y lodo caliente desde el interior de diferentes casas.

Especialistas continúan evaluando el nivel de riesgo en la zona para determinar si existe posibilidad de nuevas erupciones o afectaciones a la población.