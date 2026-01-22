En un entorno logístico cada vez más exigente en materia ambiental y social, Transportes Lock ha fortalecido su estrategia de sustentabilidad como un eje central de su operación, integrando criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) en su modelo de crecimiento y toma de decisiones.

Desde 2023, la empresa comenzó a estructurar acciones formales en materia ambiental dentro de su flota vehicular, mientras que, desde hace más de cinco años, ha desarrollado proyectos de infraestructura sustentable, como la instalación de paneles solares en distintas unidades operativas. Estas acciones responden a una visión de largo plazo orientada a la eficiencia, la competitividad y la reducción de impactos negativos al medio ambiente.

“Estamos enfocados en la obtención de nuevos negocios sin dejar de lado el impacto social, ambiental y de gobernanza, buscando siempre las mejores prácticas para el cuidado del medio ambiente y la calidad de vida de nuestros colaboradores” Transportes Lock

Operación más eficiente y reducción de impacto ambiental

Como parte de la estrategia ambiental, Transportes Lock señaló apuesta por la incorporación de tecnologías limpias y procesos más eficientes.

Actualmente, cerca del 96 por ciento de sus unidades operan con gas LP, lo que ha permitido optimizar el consumo de combustible y reducir emisiones. A ello se suma la adopción de sistemas de monitoreo y control de rutas que contribuyen a mejorar tiempos de traslado y eficiencia operativa.

Transportes Lock utiliza plataformas tecnológicas especializadas para el seguimiento de rutas, conducción y consumo, lo que permite una gestión más precisa de su flota y una mejora continua en sus procesos logísticos.

Infraestructura responsable y uso eficiente de recursos

En oficinas y patios operativos, Transportes Lock S.A. de C.V. ha implementado medidas para el uso responsable de energía y agua, como la instalación de luminarias LED, llaves economizadoras, mingitorios secos y paneles solares en cinco de sus once sucursales, logrando ahorros energéticos de hasta 65%. Estas acciones forman parte de una política interna orientada a la eficiencia y a la reducción del consumo de recursos.

Capital humano como pilar de la sostenibilidad

La sostenibilidad, para Transportes LOCK, también es social. La empresa cuenta con programas de capacitación continua, esquemas de inducción y actualización para su personal operativo, así como iniciativas enfocadas en seguridad laboral, liderazgo y desarrollo profesional. Además, ofrece prestaciones laborales desde el primer día y trabaja en la consolidación de planes de carrera y crecimiento interno.

Relación con la comunidad y visión a futuro

Transportes Lock reveló que mantiene vínculos con iniciativas sociales y comunidades locales, participando en campañas de donación y priorizando proveedores locales en sus operaciones.

De cara al futuro, Transportes Lock S.A. de C.V. señaló que busca consolidar un modelo de crecimiento sustentable alineado con estándares nacionales e internacionales, con miras a fortalecer su transparencia, gobernanza y competitividad en el sector logístico.