Todo para sus Pies fue reconocida como Mejor Franquicia de Servicios 2026 por la Asociación Mexicana de Franquicias, distinción que la posiciona como una de las marcas más sólidas del sector salud y bienestar en México.

El reconocimiento fue otorgado tras competir con diversas firmas del país y evaluar factores como crecimiento, innovación, operación y valor de marca dentro del modelo de franquicias.

Con más de 90 años de historia, la empresa mexicana ha desarrollado desde 1995 un sistema de franquicias enfocado en el cuidado especializado de los pies, movilidad humana y bienestar integral.

Todo para sus Pies busca nuevos inversionistas y franquiciatarios

La compañía ha evolucionado hacia un formato de “boutique de bienestar”, donde combina servicios profesionales con productos especializados dirigidos al cuidado preventivo y mejora de la calidad de vida.

Ignacio García de La Paz, CEO de la compañía, explicó que actualmente el cuidado de los pies debe entenderse como parte de la salud integral, ya que impacta directamente en la movilidad y desempeño diario de las personas.

Actualmente, Todo para sus Pies opera 130 unidades entre sucursales propias y franquiciadas, con presencia en 19 estados, 46 ciudades y cuatro países. Como parte de su plan de crecimiento, la marca prevé nuevas aperturas en distintos puntos de la República Mexicana y también en Centroamérica.

La empresa informó que busca inversionistas interesados en participar en un mercado con alta demanda, impulsado por tendencias enfocadas en wellness, prevención y atención personalizada.

El sector de franquicias en México se mantiene como uno de los motores económicos del país, al generar más de un millón de empleos y aportar alrededor del 5% del PIB nacional.

En ese contexto, el premio recibido fortalece la presencia de Todo para sus Pies como una opción atractiva para emprendedores e inversionistas que buscan participar en negocios vinculados con salud y bienestar.