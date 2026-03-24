La Churrería Porfirio recibió el premio “Franquicia del Año 2026” otorgado por la Asociación Mexicana de Franquicias (AMF), el máximo reconocimiento del sector, con el objetivo de reconocer su sabor, legado, crecimiento global y generación de miles de empleos en el país.

Churrería Porfirio genera más de mil empleos directos

El premio se otorgó debido a su expansión, trabajo y legado, pilares que han logrado la consolidación de Churrería Porfirio. Esta marca cuenta con ventas en ocho países, las cuales generan 16 millones de dólares.

Churrería Porfirio cuenta con locales en los principales puntos de las ciudades, como son los aeropuertos, terminales de autobuses, KIDZANIA, Zoológico de Chapultepec, centros comerciales AAA, locales en la calle y espacios públicos de alta demanda.

José Luis Uberetagoyena, Director General de Grupo Franquicia Master, detalló que este reconocimiento se logró gracias al esfuerzo de miles de trabajadores que operan en las diversas sucursales, pues son parte fundamental para que Churrería Porfirio continúe de pie.

“Este reconocimiento refleja el trabajo de cientos de franquiciatarios y operadores que todos los días hacen realidad el sueño de construir marcas mexicanas fuertes y competitivas a nivel internacional” José Luis Uberetagoyena, Director General de Grupo Franquicia Master

Asimismo, se detalló que Churrería Porfirio cuenta con más de 2000 unidades de negocio como red y han generado más de mil 100 empleos directos; además, se dio a conocer que para el 2026 se tiene contemplada una expansión de 100 nuevas unidades.

AMF nombra a Churrería Porfirio Franquicia del Año 2026 (cortesía)

Churrería Porfirio consolida expansión internacional con premio

El premio “Franquicia del Año” se ha convertido en uno de los reconocimientos más codiciados y rigurosos del sector, pues solo las marcas que demuestran excelencia en prácticas operativas, crecimiento sostenido y estabilidad del modelo de negocio son galardonadas con este reconocimiento.

La Churrería Porfirio ha destacado por ser una marca mexicana que ha logrado cruzar fronteras gracias a su sabor, operando en países como Colombia, El Salvador y Estados Unidos, y es que si fuera poco, se espera que este 2026 logren incorporarse en Asia.

“Nuestro objetivo es seguir llevando cultura, folclor y productos mexicanos a la mayor cantidad de mercados posibles, con visión de crecimiento en Estados Unidos, Sudamérica y Asia” Vladimir Ramírez, Director de Expansión y Desarrollo de Grupo Franquicia Master

La marca destaca por un modelo que no pierde su identidad, pues cada local representa el folclor, la estética y el espíritu de lo mexicano, pilares que lograron consolidar a Churrería Porfirio como la Franquicia del 2026.