Gracias a los programas sociales, becas educativas y estrategias enfocadas en fortalecer la economía, impulsada por la gobernadora Tere Jiménez, Aguascalientes se consolida como uno de los estados con mejor calidad de vida en México.

De acuerdo con el Índice de Progreso Social de la organización México, ¿Cómo Vamos?, la entidad alcanzó 73.4 puntos de 100, ubicándose en el segundo lugar nacional con un nivel catalogado como Muy Alto. Este indicador evalúa factores que inciden directamente en la vida diaria de la población, como ingreso, salud, educación, acceso a la información y oportunidades de crecimiento.

Aguascalientes es el segundo estado con mejor calidad de vida en México (cortesía)

Programas sociales y becas educativas impulsan el progreso en Aguascalientes

El resultado en calidad de vida se refleja en acciones concretas que fortalecen la estabilidad socioeconómica de las familias; entre los apoyos implementados se encuentran:

Tarjeta Soluciones

Tarjeta Rosa

Oportunidades Aguascalientes

Estancias Infantiles

Becas educativas

Seguro Popular Aguascalientes

Programas de mejoramiento de vivienda

Estas iniciativas han permitido que más hogares cuenten con respaldo económico y acceso a servicios básicos, favoreciendo mejores condiciones para el desarrollo integral.

Por otra parte, se han reforzado estrategias de vinculación laboral para facilitar el acceso al empleo formal y mejorar los ingresos, destacando el programa Jueves de Bolsa de Trabajo, esquemas de empleo temporal y acciones que acercan oportunidades a quienes más lo necesitan.

De igual manera, uno de los indicadores que refleja el avance económico es el incremento en el ingreso promedio de trabajadores de tiempo completo, que pasó de 9 mil 360 pesos en 2024 a 11 mil 240 pesos en el 2025. Este aumento representa mayores recursos para los hogares y mejora las condiciones de bienestar.

Con estos avances, Aguascalientes se posiciona como una de las entidades con mayor progreso social en México, al traducir políticas públicas en beneficios tangibles para la población y consolidar un entorno con mayores oportunidades para las y los hidrocálidos.