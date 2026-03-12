El Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) suspendió a dos magistradas de un Tribunal Colegiado de Tamaulipas que otorgaron un amparo indebido al exgobernador de ese estado, Eugenio Hernández.

Este amparo, que evitó la extradición del exgobernador de Tamaulipas a Estados Unidos, fue otorgado por dos magistradas electas en la elección judicial de 2025 identificadas como:

Lourdes Guadalupe Ávila Tovías

Dulce Yanet Vega Camacho

Suspenden a magistradas por amparo a Eugenio Hernández que evitó su extradición

Suspenden a magistradas por amparo a Eugenio Hernández que evitó su extradición (Especial)

Magistradas habrían favorecido a Eugenio Hernández para evitar su extradición

En el 2025, las magistradas Lourdes Guadalupe Ávila Tovías y Dulce Yanet Vega Camacho concedieron un amparo a Eugenio Hernández con el cual frenaron su extradición a Estados Unidos.

En ese entonces, al exmandatario se le requería en una Corte de Texas, acusado por el delito de asociación delictuosa para cometer lavado de dinero.

Por este caso, el TDJ determinó que ambas magistradas concedieron la protección de la justicia a Eugenio Hernández mediante resoluciones contrarias a constancias procesales.

De igual manera, se encontró que Lourdes Guadalupe Ávila Tovías y Dulce Yanet Vega Camacho concedieron el amparo bajo el argumento de que la Cancillería no tomó en cuenta la opinión jurídica de un juez, la cual no era vinculatoria.

Eugenio Hernández (Especial)

Magistradas podrían enfrentar sanciones tras conceder amparo a Eugenio Hernández

Por conceder el amparo de manera indebida, ambas magistradas quedarán suspendidas de su cargo y de sus funciones durante el tiempo que dure la indagatoria iniciada por el Órgano de Investigación de Responsabilidades Administrativas.

La investigación podría derivar en el inicio de un procedimiento de responsabilidad y, de ser el caso, a Lourdes Guadalupe Ávila Tovías y Dulce Yanet Vega Camacho se les aplicarían sanciones previstas por la ley.