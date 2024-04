¿Quién es Marco Antonio Batarse? El hombre que fungiera como secretario de administración de la Universidad Autónoma de Tamaulipas fue exhibido en redes sociales por un acto de acoso.

De acuerdo con la presunta víctima, Valeria Pacort, una joven comunicadora de la entidad , Marco Antonio Batarse cometió agresión sexual en su contra durante una entrevista de trabajo.

Así pues, el nombre de Marco Antonio Batarse y un video de su falta cobraron popularidad, tomando en cuenta su cargo como secretario de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, al cual ya renunció.

En este escenario, sobre quién es Marco Antonio Batarse, vida personal, detalles de su trayectoria, así como su exhibición por un acto de acoso, te contamos a continuación.

Marco Antonio Batarse, exhibido por un acto de acoso en contra de una comunicadora, es conocido por su cargo como secretario de administración de la Universidad Autónoma de Tamaulipas.

Asimismo, según medios locales, es allegado del gobernador de Tamaulipas, Américo Villareal y un hombre dedicado al desarrollo administrativo y educativo del estado.

Al ser designado como secretario de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, fue descrito por su rector, Guillermo Mendoza como un ser de “ notable trayectoria en diversos roles dentro del Gobierno del Estado ”.

Marco Antonio Batarse nació un 9 de marzo de 1954, de manera que en la actualidad tiene 70 años de edad.

Dado que Marco Antonio Batarse nació un 10 de marzo, su signo zodiacal es Piscis, siendo las personas de este grupo presuntamente distinguidas por ser emocionales y sensibles.

Según el video con el que Marco Antonio Batarse fue exhibido por un acto de acoso, el nombrado secretario de administración de la Universidad Autónoma de Tamaulipas está casado.

Sin embargo, de la identidad de su esposa únicamente se puede afirmar que es una mujer de Tamaulipas de la familia Ferrel Boijseauneau.

El ya ex secretario de administración de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Marco Antonio Batarse sí tiene hijos y uno de ellos es bastante conocido en el ámbito público y político.

Se trata de Marco Batarse Ferrel, designado en 2023 por Morena como coordinador local de su campaña a la presidencia de México.

En el ámbito académico, Marco Antonio Batarse también formó parte de un escándalo previo a ser exhibido como responsable de acoso, pues no existe documentación formal sobre su preparación.

Así pues, con sus pocos registros, Marco Antonio Batarse sólo ha afirmado contar con títulos de la Universidad España México , de CDMX.

No obstante a la falta de certeza en la formación académica de Marco Antonio Batarse, el funcionario de Tamaulipas ha desempeñado diversos cargos gubernamentales y públicos en el estado:

Luego de ser exhibido por acosar a la comunicadora Valeria Pacort, Marco Antonio Batarse renunció a su cargo como secretario de administración en la Universidad Autónoma de Tamaulipas.

Pues la denuncia en su contra fue acompañada de un video en el que Marco Antonio Batarse tiene un comportamiento inapropiado hacia Valeria Pacort.

En el caso de la comunicadora, la joven de Tamaulipas escribió el siguiente testimonio en contra de Marco Antonio Batarse:

Recurro a este medio para contarles una mala experiencia que como mujer tuve la cual me ha tenido estos meses triste, pensativa y deprimida además de ausente, le he dado muchas vueltas pero ya no puedo seguir, porque no quiero que nadie pase por lo que yo pasé, por eso quiero compartirlo con ustedes.

Como saben soy madre de familia, cabeza y fuente de ingresos única” de su hogar, por lo que me dispuse a solicitar una audiencia en Comunicación Social de la UAT para presentar un proyecto [...] Todo parecía normal hasta que empezó hacerme preguntas muy personales como mi estado civil, (…) me sorprendió fue su manera de verme, me atrevería a decir que con morbo, yo estaba incómoda pero seguí con la entrevista explicando mis aptitudes profesionales a lo que él empezó a evadirme diciéndome que yo podría optener un buen contrato en la UAT si yo cedía a sus proposiciones indecorosas tales como favores sexuales y que nos fuéramos a un motel, que él estaba casado pero que él era muy discreto.

Yo me negué, él se levantó de su escritorio me tomó por la espalda y me toco mis partes privadas, como puede me solté [...] me dijo que si no estaba dispuesta me retirara me llevo a la puerta me sacó y me azotó la puerta en la cara [...] No puedo describir la impotencia, el coraje, la desesperación que he sentido todo el tiempo después de ese día, me siento humillada y denigrada como mujer, el señor Marco Antonio Batarse Contreras se aprovechó de la situación.

Valeria Pacort