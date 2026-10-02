La comunidad petrolera de Ciudad Madero contará a partir del 4 de octubre de 2026 con una nueva Casa de la Cultura Petrolera en la Sección Uno del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), concebida como un espacio para formación artística, convivencia y atención a necesidades de las familias.

El inmueble se encuentra detrás del Domo Uno y contará con salones destinados a actividades como música, guitarra, piano, danza, danza folclórica y poesía, dirigidas principalmente a hijas e hijos de trabajadores petroleros.

Uno de los componentes centrales será un espacio acondicionado para brindar terapias y acompañamiento a niñas y niños neurodivergentes, con participación de psicólogas, maestras y personal especializado.

El bienestar de nuestros trabajadores también impacta en sus familias. Queremos que las Casas de la Cultura sean espacios donde niñas, niños y jóvenes encuentren oportunidades para aprender, desarrollar su talento y convivir en comunidad. Ricardo Aldana, secretario general del STPRM

Casa de la Cultura Petrolera contará con atención para menores neurodivergentes

En Ciudad Madero, el componente de atención a menores neurodivergentes representa uno de los elementos diferenciadores. La posibilidad de contar con un espacio para continuar terapias y recibir acompañamiento especializado responde a una necesidad identificada entre familias de trabajadores.

Este proyecto representa el sindicalismo que queremos fortalecer: cercano a las familias, sensible a sus necesidades e incluyente. Contar con espacios de atención para niñas y niños neurodivergentes es una forma concreta de ampliar el acompañamiento a nuestra comunidad petrolera. Ricardo Aldana, secretario general del STPRM

La apertura de esta Casa de Cultura en Ciudad Madero representa la segunda iniciativa de este tipo impulsada por el STPRM, después de la puesta en marcha en Minatitlán, Veracruz, de la primera Casa de la Cultura.

Con ello, la organización sindical amplía una estrategia orientada a vincular el bienestar de las y los trabajadores con mayores oportunidades de desarrollo para sus familias y comunidades. Este segundo espacio fortalece una visión integral de atención a las familias petroleras, al reunir actividades de cultura, convivencia, formación e inclusión en un mismo proyecto.