El gobernador Javier May Rodríguez encabezó la ceremonia de clausura y graduación de 238 nuevos elementos que se incorporarán a las tareas de seguridad pública y procuración de justicia en Tabasco, con el objetivo de fortalecer las capacidades institucionales y avanzar en la construcción de la paz.

Desde la explanada de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el mandatario destacó que el Gobierno del Pueblo mantendrá el impulso a la formación y profesionalización de sus corporaciones, al considerar que contar con elementos mejor preparados es indispensable para consolidar la paz en el estado y fortalecer los resultados en materia de seguridad.

Tabasco incorpora a 238 nuevos elementos (cortesía)

El gobernador Javier May llamó a los egresados a asumir su responsabilidad con vocación de servicio, sensibilidad ante las necesidades de las comunidades y estricto apego a la legalidad. También refrendó su respaldo a los nuevos elementos, sus familias y al personal encargado de su formación.

Durante la ceremonia, el gobernador entregó reconocimientos a los egresados del Programa de Formación Inicial y les tomó protesta. En el acto participaron la cadete Yadira Alejo Ruíz, representante de la Generación 2026, y Liliana Guadalupe Cruz Brindis, integrante de la primera generación de procuración de justicia de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Tabasco incorpora a 238 nuevos elementos (cortesía)

Seguridad pública y procuración de justicia trabajarán de manera coordinada

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alejandro Leal López, dirigió un exhorto a los nuevos agentes y destacó el carácter histórico de la ceremonia, al reunir por primera vez a egresados de seguridad pública y procuración de justicia. Señaló que ambas áreas deben actuar de manera coordinada y con estricto apego a la legalidad.

Tabasco incorpora a 238 nuevos elementos (cortesía)

Por su parte, el fiscal general, Óscar Tonathiu Vázquez Landeros, llamó a fortalecer el trabajo conjunto entre policías preventivos, agentes de investigación y fiscales del Ministerio Público mediante el intercambio de información y la suma de capacidades, puntualizó que en Tabasco la confianza ciudadana se construye con honestidad, respeto y sensibilidad.