El gobierno de Sonora anunció la modificación de horarios escolares por la presencia de la tercera tormenta invernal de la temporada.

Tanto el turno matutino como el turno vespertino recorrerán una hora su horario de entrada en las escuelas.

La Secretaría de Educación y Cultura del Gobierno de Sonora dijo que ello aplica para todas las escuelas de nivel básico del lunes 26 al jueves 29 de enero.

El objetivo del gobierno es evitar la exposición al frío generado por la tormenta invernal que ya afecta a distintos estados de Estados Unidos y a los fronterizos de México.

Chihuahua y Coahuila suspenden clases por tormenta invernal

Por su parte, el gobierno de Chihuahua hizo una declaratoria para la suspensión de clases los días 26 y 27 de enero y estas se van a implementar a distancia.

El estado de Coahuila también anunció la suspensión de clases únicamente para el día lunes 26 de enero.

Nuevo León y Tamaulipas flexibilizan clases por tormenta invernal

En el estado de Nuevo León la Secretaría de Educación local dijo que los días 26 y 27 de enero la asistencia a clases queda a consideración de los padres de familia.

En Tamaulipas solo se ha anunciado por parte de la Universidad Autónoma de Tamaulipas que cuando las temperaturas queden debajo de 5 grados es opcional la asistencia y por debajo de 0 grados quedará suspendidas.