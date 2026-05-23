A través de un comunicado, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora ha informado que ha identificado a los internos que iniciaron la riña en el Cereso de Ciudad Obregón y que dejó dos muertos.

Tras los hechos ocurridos durante la tarde del día de ayer 22 de mayo, cuando se reportó una riña al interior del Centro de Reinserción Social (CERESO) de Ciudad Obregón.

Fiscalía de Sonora identifica cuatro internos señalados por riña en Cereso de Ciudad Obregón

La Fiscalía de Sonora ha señalado que ya tiene identificado a cuatro internos por iniciar la riña en el Cereso de Ciudad Obregón.

“La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora ya tiene identificados a cuatro internos, personas privadas de la libertad, como presuntos iniciadores de los hechos”. Fiscalía de Sonora

Ante la identificación de los cuatro internos señalados por riña en Cereso de Ciudad Obregón, la Fiscalía de Sonora precisó que “en las próximas horas se ejercitará acción penal en su contra”.

Pues tras las investigaciones, la Fiscalía de Sonora pudo establecer que las cuatro personas plenamente identificadas “provocaron el fallecimiento de dos internos”.

Así como también provocaron “lesiones a siete individuos más, entre ellas un custodio, por lo que serán imputadas por los delitos de homicidio y lesiones calificadas”.

Balacera en Cereso de Ciudad Obregón deja un muerto (Especial)

Fiscalía de Sonora asegura situación controlada en Cereso de Ciudad Obregón tras riña

En otros detalles, la Fiscalía de Sonora aseguró que la situación está controlada en el Cereso de Ciudad Obregón tras la riña que dejó dos muertos.

Luego que ante los hechos se activaron de “forma inmediata los protocolos de seguridad por parte de autoridades de los tres órdenes de gobierno para restablecer el orden”.

Asimismo, pese a que la situación en el Cereso de Ciudad Obregón está controlada, la Fiscalía de Sonora “mantiene las investigaciones para el total esclarecimiento de los hechos”.