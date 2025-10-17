El Ejército Mexicano, en coordinación con la Guardia Nacional, ambos integrantes de la Mesa Estatal de Seguridad, aseguraron un total de 1,071 litros de metanfetamina líquida.

La sustancia ilícita estaba contenida en 120 garrafones, y fue decomisada durante un operativo realizado en el Puesto Militar de Seguridad Regional “Estación Doctor”, en San Luis Río Colorado, Sonora.

Operativo en San Luis Río Colorado logra importante decomiso

Los hechos ocurrieron durante la revisión de un tractocamión marca Kenworth, con caja seca, ambos color blanco y con razón social “JFI”, que viajaba de San Luis Potosí con destino a San Quintín, Baja California. El vehículo transportaba artículos de limpieza en garrafones de plástico transparente.

Durante la inspección, el personal militar detectó residuos con fuerte olor químico en la caja, por lo que se aplicó una prueba rápida que resultó positiva a metanfetamina.

Guardia Nacional y Ejército Mexicano aseguran 1,071 litros de metanfetamina. (Cortesía)

El conductor fue detenido y, junto con el transporte y la sustancia asegurada, quedó a disposición de las autoridades correspondientes para la integración de la carpeta de investigación.

Con este operativo, las fuerzas federales reiteran su compromiso con la seguridad ciudadana y la lucha frontal contra el tráfico de drogas que afecta directamente a la salud y el desarrollo de las y los mexicanos.