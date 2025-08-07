Alfonso Durazo Montaño anunció la convocatoria del Premio Estatal de la Juventud 2025, considerado el más relevante de México por la cantidad de personas beneficiadas y el respaldo económico que ofrece. Se busca reconocer el esfuerzo y creatividad de jóvenes sonorenses.

Aumento histórico en premios y beneficiarios

Este año se premiará a 48 jóvenes de entre 12 y 29 años con 120 mil pesos cada uno. Al inicio de su gobierno, solo se reconocía a 12 jóvenes con 10 mil pesos, por lo que el crecimiento ha sido significativo.

Impulso a nuevas generaciones

Durazo reafirmó que su administración cree firmemente en la juventud y por ello ha fortalecido esta iniciativa como una forma de ofrecer mayores oportunidades de desarrollo y participación social para las nuevas generaciones.

Categorías y fechas clave

Las distinciones se repartirán en cuatro rangos de edad, y abarcan áreas como Logro Académico, Deportivo, Baile, Canto, Cultura Indígena, Discapacidad, entre otras. La convocatoria estará abierta hasta el 1 de noviembre de 2025 en bio.link/isjuventud.