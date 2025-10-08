Alfonso Durazo Montaño, gobernador de Sonora, dio a conocer que las estrategias en materia de seguridad han dado resultado, pues se registró una reducción importante en el promedio diario de homicidios dolosos.

Asimismo, señaló que estos resultados son gracias al trabajo coordinado con el Gabinete de Seguridad Nacional, encabezado por la presidente Claudia Sheinbaum.

Sonora registra disminución en homicidios dolosos

De acuerdo con la información del Reporte de la Incidencia Delictiva, del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), el promedio diario de homicidios dolosos en Sonora redujo a 2.20 en 2025, pues en el 2024, el promedio era de 4.10 casos.

Gobernador de Sonora busca mantener la paz y tranquilidad en la entidad. (Cortesía)

El gobernador señaló que estos resultados son gracias al trabajo en conjunto entre las corporaciones que integran la Mesa Estatal de Seguridad.

“Estos resultados son parte de la estrategia de la Mesa Estatal de Seguridad, donde con disciplina, coordinación y compromiso de todas las instituciones de gobierno trabajamos arduamente para garantizar la paz a las familias sonorenses” Alfonso Durazo, gobernador de Sonora

Durazo Montaño subrayó que el estado se encuentra entre las 10 entidades de la República con mayor disminución en el promedio diario de homicidios dolosos.

Además, se reveló que del 2021 al 2025 los homicidios dolosos han tenido una reducción del 38%, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública del INEGI.

El gobierno de Sonora, encabezado por Alfonso Durazo reafirma su compromiso por mantener la entidad con seguridad y reforzar las estrategias de fortalecimiento de la paz para la tranquilidad de las familias.