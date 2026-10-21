Marcela Villegas Silva es una economista, académica y funcionaria pública mexicana que se desempeña como directora corporativa de Administración y Servicios de Petróleos Mexicanos (Pemex), cargo que asumió en octubre de 2024.

Antes de incorporarse a la empresa petrolera, encabezó la Coordinación General de la Central de Abasto de la Ciudad de México, donde participó en proyectos de recuperación de alimentos, sustentabilidad y modernización de las instalaciones.

¿Quién es Marcela Villegas Silva?

Marcela Villegas Silva es una economista con experiencia en investigación, docencia y administración pública. Su trayectoria profesional abarca el ámbito académico y la gestión de instituciones, con responsabilidades relacionadas con la innovación, la administración de recursos y el desarrollo de proyectos de sustentabilidad.

Su nombre adquirió mayor visibilidad pública cuando fue designada coordinadora general de la Central de Abasto de la Ciudad de México en agosto de 2020. Posteriormente, en octubre de 2024, se incorporó a Pemex como directora corporativa de Administración y Servicios, puesto desde el que participa en asuntos administrativos y laborales de la empresa.

¿Qué edad tiene Marcela Villegas Silva?

Marcela Villegas Silva no ha hecho pública su fecha de nacimiento, por lo que se desconoce su edad exacta.

¿Marcela Villegas Silva tiene pareja?

Marcela Villegas Silva mantiene su vida sentimental en la esfera privada, por lo que no se conoce su estado civil.

¿Qué signo zodiacal es Marcela Villegas Silva?

No es posible determinar el signo zodiacal de Marcela Villegas Silva, ya que no se dispone de una fecha de nacimiento confirmada en fuentes públicas confiables.

¿Marcela Villegas Silva tiene hijos?

No se encontró información pública verificable que permita confirmar si Marcela Villegas Silva tiene hijos.

¿Qué estudió Marcela Villegas Silva?

Marcela Villegas Silva cuenta con formación académica en economía y ciencias sociales, además de estudios posdoctorales:

Licenciatura en Economía: Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Maestría en Economía: Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

Doctorado en Ciencias Sociales: Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

Estancias posdoctorales: realizó dos en el Instituto Politécnico Nacional (IPN).

¿En qué ha trabajado Marcela Villegas Silva?

Marcela Villegas Silva ha desarrollado una trayectoria que combina la investigación académica con la gestión pública. Antes de asumir responsabilidades directivas en la Central de Abasto y Pemex, trabajó en instituciones educativas y participó en actividades de investigación y docencia de nivel superior y posgrado.

Entre sus principales cargos y actividades se encuentran: