Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que este lunes 19 de octubre se registró fuego en la plataforma satélite no tripulada Abkatún-H, ubicada en la Sonda de Campeche durante la mañana.

El incidente ocurrió a las 11:15 horas, a 73 kilómetros de Ciudad del Carmen, donde embarcaciones contraincendios fueron movilizadas para atender la emergencia registrada en el lugar.

Pemex señaló que activó de inmediato sus protocolos de seguridad y confirmó que, hasta el momento, no se reportan personas lesionadas por el incendio de forma oficial.

Petróleos Mexicanos informa que, a las 11:15 horas, se registró fuego en la plataforma satélite no tripulada Abkatún-H, a 73 km de Ciudad del Carmen. De inmediato se activaron los protocolos de seguridad y embarcaciones contraincendios atienden la emergencia. No se reportan lesionados. El Grupo Regional de Atención y Manejo de Emergencias (GRAME) permanece en sesión hasta concluir la emergencia. Pemex continuará informando. — Petróleos Mexicanos (@Pemex) October 19, 2026

¿Qué se sabe del incendio en la plataforma Abkatún-H?

La empresa indicó que el Grupo Regional de Atención y Manejo de Emergencias (GRAME) permanece en sesión mientras continúan las labores para controlar la emergencia.

Videos difundidos en redes sociales, presuntamente compartidos por trabajadores costa afuera, muestran la movilización de unidades hacia la zona donde ocurrió el incendio registrado.

También circularon versiones sobre un posible repliegue preventivo del personal y la aplicación de protocolos adicionales, aunque Pemex no confirmó esos datos en su comunicado.

Incendio en plataforma de Pemex: qué se sabe del incidente en Abkatún (Eduardo Díaz)

Las instalaciones del complejo Abkatún están relacionadas con actividades petroleras como producción, perforación, alojamiento de trabajadores y procesamiento de hidrocarburos en la región marítima.

En redes sociales también surgieron señalamientos sobre un posible derrame reportado a principios de octubre en la zona, aunque no existe confirmación de una relación.

Hasta el momento, Pemex no ha informado qué originó el fuego ni ha detallado el alcance de los daños ocasionados en la plataforma durante el incidente.

La empresa indicó que continuará informando sobre la situación, mientras el GRAME y las embarcaciones contraincendios mantienen las acciones correspondientes hasta concluir la emergencia.