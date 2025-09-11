En el vivero Las Lilias, Luis Alfredo Pérez Palomeque, técnico productivo de Sembrando Vida en Tabasco, hizo una demostración del método de cultivo para invitar a la población a sumarse a la Jornada de Reforestación 2025.

Esta demostración tiene como objetivo que la ciudadanía conozca la forma en que se deben plantar los árboles de cacao y los forestales, con el objetivo de plantar 2.4 millones de árboles en todo el territorio.

Sembrando Vida en Tabasco: Así se hace la siembra de cacao y árboles forestales

En el marco de actividades previo a la Jornada de Reforestación 2025, los técnicos de Sembrando Vida en Tabasco realizaron una demostración paso a paso de cómo es la manera correcta de plantar árboles de cacao y árboles forestales, con el fin de que cada vez más gente se sume a la iniciativa.

Pérez Palomeque detalló que el paso principal es tener trazada la parcela, pues en el caso del cacao se deben de plantar a cuatro metros de distancia entre uno y otro, bajo un árbol que proporcione sombra.

La Jornada de Reforestación 2025 planea plantar 2.4 millones de árboles en Tabasco (Cortesía)

El técnico de Sembrando Vida en Tabasco señaló que el cultivo de cacao se maneja con poda para mantener una altura de 2 y 4 metros. Por su parte, los árboles forestales llegan a tener una altura de 15 a 25 metros y no necesitan sombra.

Por su parte, José Miguel Hernández Cruz, subdirector de Diseño del Sistema Agroforestal de Sembrando Vida, explicó que al cacao se le debe de aplicar un fertilizante o composta a lo largo de su crecimiento, a la vez que se le deben de quitar las ramas que se le vayan cruzando.

Además, revelaron que los árboles forestales no deben ser plantados cerca de casas, postes o líneas de alta tensión, pues sus raíces pueden provocar problemas en la estructura por debajo de la tierra.

Finalmente, Pérez Palomeque hizo la invitación a todos los y las ciudadanas para sumarse al proyecto que tiene como meta la reforestación de 2.4 millones de árboles para el próximo 12 de octubre.

Si quieres formar parte de esta iniciativa, puedes ingresar al sitio web reforestando.tabasco.gob.mx para llenar el registro y ser parte de la Jornada de Reforestación 2025 en Tabasco.