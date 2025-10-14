Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, se encuentra analizando la propuesta de instalar una planta ensambladora de vehículos tácticos, a cargo de IVECO Defence Vehicles, con el fin de fortalecer la industria militar en el país.

Sedena busca modernización de vehículos militares

Este proyecto contempla la construcción de infraestructura para producir localmente los vehículos tácticos necesarios para renovar el parque vehicular de las Fuerzas Armadas, que actualmente supera las 22 mil unidades.

Expertos señalan que la decisión de la Secretaría de la Defensa Nacional es crucial para mejorar las capacidades operativas del Ejército, generar empleos especializados y reducir la dependencia de suministros extranjeros.

Por su parte, Carlos Jiménez, analista en seguridad nacional, destaca que esta es una planta que permitirá la cooperación inédita entre la industria local y las fuerzas armadas.

IVECO Defence Vehicles cuenta con experiencia internacional, suministrando a ejércitos de Estados Unidos, Reino Unido, Italia y Holanda.

Además, ha desarrollado asociaciones locales exitosas en países como Brasil y Rumanía. Por lo que la planta mexicana no solo abastecería al Ejército y otras fuerzas de seguridad, sino que también abriría oportunidades para exportar vehículos tácticos a América Latina, consolidando a México como un actor estratégico en la producción militar regional.

La decisión que tome el general Ricardo Trevilla marcará un antes y después en la ruta hacia la soberanía tecnológica de México.