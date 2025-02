El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Ricardo Trevilla, señaló que solo tienen conocimiento de dos aviones militares Estados Unidos cerca de territorio mexicano, luego de que CNN reportó que incrementaron a 18 los vuelos que han realizado en alrededor de 20 días.

El titular de la Sedena dijo que no saben si los aviones militares de Estados Unidos hicieron espionaje, de hecho, no conocen las actividades puntuales y objetivos del sobrevuelo, pero aclaró que no violaron el espacio aéreo mexicano.

El general Ricardo Tevilla dijo en la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum que la información que Estados Unidos obtiene la comparten con México debido a que hay tratados para ello, por lo que se mostró despreocupado.

“Pues no podemos descartar (espionaje) porque no sabemos lo que hicieron, ellos no violaron el espacio aéreo nacional” Ricardo Trevilla. Sedena

Aviones militares de Estados Unidos: México solo reconoce 2; reportan más de 18 en 20 días

Los dos vuelos de aviones militares de Estados Unidos de los que tiene conocimiento la Sedena son los del 31 de enero y el del 3 de febrero, los cuales, dijo su titular, se hicieron siempre con respeto a la soberanía de México.

Ricardo Trevilla insistió en que los vuelos se han hecho en cumplimiento de la normativa internacional y continúa la colaboración entre los gobiernos de Claudia Sheinbaum y Donald Trump.

“Los vuelos que se han realizado... nosotros nadamás tenemos a dos, uno el 31 de enero y otro el 3 de febrero. Esos vuelos han sido en espacio aéreo internacional, el avión que ha realizado los vuelos no ha apagado su transponder, o sea, se cumple con la normatividad internacional... no hemos recibido solicitudes para que aviones de ese tipo sobrevuelen el espacio nacional...” Ricardo Trevilla. Sedena

Aviones militares de Estados Unidos: México confía en que Estados Unidos le compartirá información

Sobre la información que los aviones obtendrían mediante estas misiones con aviones que han llamado espías, dijo que ésta se compartirá y hay acuerdos para ello.

“No afecta porque si llegaran a tener información, existen los convenios que tenemos entre fuerzas armadas para compartir esa información, en todo caso nos la darían” Ricardo Trevilla. Sedena

El titular de la Sedena señaló que hay coordinación y van a seguir trabajando en colaboración ya que hay programadas reuniones de los comandantes de las regiones militares de los dos lados de la frontera en próximos días.

Cabe recordar que estos vuelos de Ejército del gobierno de Donald Trump, según medios estadounidenses, se han incrementado ya que en el pasado solo hacían uno de este tipo al mes.

Los sobrevuelos espías se ha incrementado en el contexto de la orden para considerar a los cárteles de la droga como organizaciones terroristas.

En el reporte de CCN se mencionan vuelos alrededor de la Península de Baja California, frente a Sinaloa y en la frontera de los estados de California, Arizona y Texas con México.