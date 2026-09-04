La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) mantiene operativos permanentes en las cuatro regiones de San Luis Potosí para detectar y retirar de circulación unidades de transporte que incumplen con la normatividad.

En coordinación con la Guardia Civil Estatal (GCE), personal de la dependencia realizó inspecciones en los municipios de Charcas y Venado, donde detectó unidades que realizaban traslados sin la autorización correspondiente y sin seguro vigente.

SCT mantiene operativos contra transporte irregular en San Luis Potosí. (cortesía)

Retiran unidades que operaban sin autorización

Durante los operativos, la SCT identificó vehículos que prestaban servicios de transporte sin cumplir con los requisitos obligatorios, situación que representaba un riesgo para las personas usuarias. Las unidades fueron retiradas de circulación debido a que no contaban con la documentación y condiciones necesarias para prestar legalmente el servicio.

Además, durante las revisiones se detectó que algunos operadores no acreditaban los exámenes antidoping y psicométricos requeridos. La dependencia también encontró casos en los que los operadores carecían del registro y de la información obligatoria ante la autoridad correspondiente.

SCT mantiene operativos contra transporte irregular en San Luis Potosí. (cortesía)

SCT continuará operativos en las cuatro regiones

La SCT informó que los operativos continuarán de manera permanente para fortalecer la seguridad y el orden en los servicios de transporte que se ofrecen en el estado.

Las acciones se realizan por indicaciones del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, con el objetivo de garantizar un transporte público y privado más seguro y apegado a la legalidad.

Con estas inspecciones, las autoridades buscan evitar que unidades que no cumplen con las condiciones establecidas continúen prestando servicios y representen un riesgo para las familias potosinas.