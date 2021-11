Saúl Monreal espera que plan emergente en Zacatecas resuelva inseguridad en Fresnillo

Saúl Monreal, alcalde de Fresnillo, espera que el plan emergente que anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para Zacatecas, r esuelva la inseguridad de la entidad.

En entrevista para Así las Cosas, Monreal recordó que Fresnillo es el municipio más grande de Zacatecas y el estratégicamente más atractivo para la delincuencia organizada.

Además, compartió que la disputa de diferentes grupos delincuenciales por la plaza que inició desde el 2007 y que se agudizó por la transición de poderes en el estado.

Saúl Monreal aseveró que la comunidad de Fresnillo “lo que quiere es paz, lo que quiere es tranquilidad”.

Por ello, celebró la decisión del gobierno federal de implementar un plan emergente para apoyar a Zacatecas.

Recordó que el plan de apoyo a la entidad es general pero “afortunadamente” el gobernador del estado, David Monreal, quien le explicó que habrá una atención prioritaria para su municipio.

“Pude hablar con el gobernador en la tarde vía telefónica, me explicó incluso porqué no hubo convocatoria a los presidentes municipales, yo le dije a él que era necesario que estuvieran y más Fresnillo. No nada más es para Fresnillo (pero) se le da una atención prioritaria”

Saúl Monreal, alcalde de Fresnillo