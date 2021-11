Saúl Monreal reclama a David Monreal no haber sido invitado a reunión con AMLO

Saúl Monreal, alcalde de Fresnillo reclama a su hermano, el gobernador de Zacatecas, David Monreal no haber sido invitado a la reunión de seguridad con el presidente AMLO.

En conferencia de prensa Saúl Monreal, alcalde de Fresnillo protestó no ser tomando en cuenta por su hermano el gobernador de Zacatecas, David Monreal pese a la difícil situación de seguridad que enfrenta el municipio.

Y es que el día de hoy miércoles 24 de noviembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) viajó a Zacatecas para atender uno de los principales focos rojos de violencia en el país.

El presidente AMLO se reunirá con el gobernador de Zacatecas, David Monreal para hablar sobre la estrategia de seguridad a seguir en el estado.

Situación que causó molestia al alcalde de Fresnillo, Saúl Monreal debido a que hace tan solo unas horas se encontraron ocho cuerpos colgados, problemática de seguridad que es extremadamente preocupante.

Sin embargo, Saúl Monreal confió en que el presidente AMLO se encuentre enterado de la situación del municipio de Fresnillo y la problemática sea tomada en cuenta durante la reunión.

El alcalde de Fresnillo, Saúl Monreal también acusó no haber tenido contacto con el nuevo secretario de Seguridad, Adolfo Marín Marín, quien ocupa el puesto desde hace cinco días.

Situación que el alcalde de Fresnillo califica de lamentable e inaceptable pues dada la problemática que enfrenta el municipio donde “el papel de la Fiscalía General del Estado ha dejado mucho que desear”, detalló Monreal.

“Dígame un caso que haya resuelto la Fiscalía; se cumplió un año de Sofía y no ha habido resultados de las autoridades, en este caso de la FGE. No puede ser posible que no haya resultados.”

Saúl Monreal