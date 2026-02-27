Salma Luévano, primera diputada federal trans de México que fue electa en 2021 por Morena, ha destapado sus intenciones de buscar la gubernatura de Aguascalientes en 2027, lo que podría convertirla en la primera gobernadora trans.

“Aquí estoy y levanto la mano para transformar” Salma Luévano

Salma Luévano, reveló en entrevista con Azucena Uresti, que buscará la candidatura de la gubernatura de Aguascalientes por Morena.

Salma Luévano sería la primera gobernadora trans

A través de una entrevista con Azucena Uresti, Salma Luévano destapó sus intenciones de buscar la gubernatura de Aguascalientes en 2027 por Morena, y aseguró que continuará en su cargo mientras se desarrollan los procesos internos.

“Aguascalientes necesita voluntad para hacer las cosas bien. Sería la primera gobernadora trans.” Salma Luévano

Luévano es la primera mujer trans exdiputada federal en México 2021-2024 y activista por derechos LGBTIQ+, dio a conocer que, de ganar la gobernatura de Aguascalientes, piensa trabajar en los principales problemas del estado como:

La inseguridad en transporte público

La crisis de agua con cobros excesivos

Cortes frecuentes de agua

Priorizaría servicios básicos y equidad económica

Actualmente, Salma Luévano funge como representante de la Secretaría de Economía federal en Aguascalientes, cargo desde el que trabaja en territorio y desarrollo económico.

Pero, tras destapar sus intenciones de buscar la gobernatura de Aguascalientes, generó en redes amplio debate entre quienes le dan apoyo por inclusión y representación, pero también críticas y rechazo transfóbico.