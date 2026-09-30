La senadora por San Luis Potosí, Ruth González Silva, destacó que su iniciativa para prevenir la reincidencia en casos de maltrato animal fue considerada en la construcción del proyecto de la nueva Ley General en Materia de Bienestar, Cuidado y Protección de los Animales, aprobado este 29 de septiembre por el Senado de la República.

Desde mayo de 2026, impulsé la creación de un registro que permitiera identificar a las personas responsables de maltrato animal y contar con una herramienta para prevenir nuevas agresiones. Ruth González Silva, senadora por San Luis Potosí

La propuesta de la senadora fue presentada en mayo de 2026 y planteó la creación de un registro que permitiera identificar a las personas responsables de actos de maltrato animal y contar con una herramienta para prevenir nuevas agresiones.

Ruth González destaca iniciativa sobre maltrato animal (cortesía. )

Nueva ley contempla un Padrón de Personas Infractoras

De acuerdo con lo señalado por la senadora por San Luis Potosí, Ruth González, su iniciativa buscaba que la responsabilidad por maltrato animal no se limitara a una sanción, sino que existiera un mecanismo para identificar a quienes fueran declarados responsables y contribuir a evitar la reincidencia.

El proyecto aprobado contempla la creación de un Padrón de Personas Infractoras, que concentrará información sobre quienes incurran en actos de maltrato, así como en distintas infracciones relacionadas con el bienestar, cuidado y protección de los animales.

Mientras una persona permanezca inscrita en este padrón, tendrá restricciones para acceder a apoyos públicos relacionados con el bienestar animal y para obtener las autorizaciones o permisos previstos en la propia ley.

La senadora señaló que este mecanismo retoma parte de la visión planteada en su iniciativa, orientada a que los casos de maltrato tengan consecuencias que también contribuyan a prevenir nuevas agresiones.