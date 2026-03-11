Desde el Senado de la República, el legislador Manuel Velasco Coello reconoció el trabajo de la estrategia de seguridad impulsada por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona en San Luis Potosí.

El reconocimiento se expresó en el marco de la Semana Cultural de San Luis Potosí, donde el senador destacó el trabajo de las autoridades y de los elementos de seguridad del Estado.

San Luis Potosí se consolida como uno de los estados más seguros del país.

Durante su mensaje, Manuel Velasco explicó que San Luis Potosí se ha consolidado como una de las entidades más seguras del país, con una de las tasas de homicidios más bajas del país.

San Luis Potosí registra una de las tasas más bajas de homicidios (cortesía)

Asimismo, señaló que estos resultados son gracias a la estrategia que incluye seguridad, desarrollo, turismo, inversión y crecimiento.

“Los resultados han sido gracias al trabajo que se hace cada día para que San Luis Potosí sea un estado seguro, porque, como dice el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, si hay seguridad, hay desarrollo, turismo, inversión; han llegado muchas empresas en el ámbito industrial, con seguridad puede haber desarrollo y crecimiento” Manuel Velasco, senador de la República

Finalmente, reconoció que San Luis Potosí se ha convertido en un referente de seguridad, gracias a su disminución del 86% en el promedio diario de homicidios en el primer bimestre del año en comparación con el mismo periodo del 2025.