Durango podría ser escenario de una nueva producción cinematográfica. REDRUM, compañía nacional de cine y televisión, tiene interés en realizar este proyecto en el estado por sus paisajes naturales, la variedad de sus locaciones y su historia en el cine. Tras reunirse con el gobernador Esteban Villegas Villarreal, el productor Stacy Perskie destacó las condiciones que ofrece Durango para llevar a cabo esta filmación.

El productor Stacy Perskie describió a Durango como uno de los lugares más hermosos de México y con una importante trayectoria en el cine nacional. Destacó la diversidad de paisajes, edificios y espacios que permiten encontrar distintos escenarios para una película, además de la historia que distingue al estado dentro de la cinematografía del país.

El productor también reconoció la apertura y el respaldo que han encontrado por parte del Gobierno del Estado desde los primeros acercamientos, así como la hospitalidad y la disposición para comprender las necesidades de una producción. Señaló que filmar una película requiere coordinación y trabajo en equipo, aspectos importantes para concretar proyectos de esta magnitud.

REDRUM se reúne con Esteban Villegas

REDRUM cuenta con experiencia en producciones nacionales e internacionales

Con 17 años de trayectoria, REDRUM ha participado en producciones nacionales e internacionales como casa productora y mediante servicios de producción.

Entre sus trabajos destacan Pedro Páramo y Bardo, así como películas internacionales como Spectre 007, de la saga de James Bond; Sicario 1 y Sicario 2: Day of the Soldado, además de Elysium.

Aunque parte de su equipo ya había trabajado en Durango durante la filmación de la serie Texas Rising, este sería el primer proyecto que la compañía realizaría en el estado como REDRUM. Los detalles de la producción se darán a conocer más adelante. El productor Stacy Perskie manifestó el entusiasmo de su equipo por filmar en Durango.

REDRUM se reúne con Esteban Villegas (cortesía )

Este proyecto representa una oportunidad para mostrar los paisajes y escenarios de la entidad a través del cine, además de generar oportunidades para proveedores, servicios y talento local vinculado con la industria audiovisual.