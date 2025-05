¿Quién es Laura Fernández Piña? Se trata de la ex alcaldesa de Puerto Morelos, Quintana Roo, que fue inhabilitada por 20 años de la función pública por incurrir en actos de corrupción.

Así lo determinó el Tribunal de Justicia Administrativa de Quintana Roo luego de que se determinó que la también ex diputada federal, cometió una falta administrativa grave por abuso de funciones.

Pero, ¿quién es Laura Fernández Piña? Te contamos los siguientes detalles sobre la ex alcaldesa de Puerto Morelos que fue inhabilitada por 20 años de la función pública:

¿Quién es Laura Fernández Piña?

¿Cuántos años tiene Laura Fernández Piña?

¿Quién es el esposo de Laura Fernández Piña?

¿Cuál es el signo zodiacal de Laura Fernández Piña?

¿Cuántos hijos tiene Laura Fernández Piña?

¿Qué estudió Laura Fernández Piña?

¿En qué ha trabajado Laura Fernández Piña?

Laura Fernández Piña (Laura Fernández Piña / Facebook)

¿Quién es Laura Fernández Piña?

Laura Fernández Piña es una política mexicana que fue inhabilitada de la función pública por un plazo de 20 años, debido a que fue declarada culpable de incurrir en abuso de funciones públicas.

De acuerdo con lo señalado por las autoridades, la ex alcaldesa de Puerto Morelos, Quintana Roo, es culpable de malversación de fondos y la adjudicación irregular de contratos millonarios.

Lo anterior debido a que en las investigaciones se detectó que durante su administración como presidenta municipal, aumentó de forma desmedida la emisión de contratos para obras públicas.

En específico, los datos apuntan que durante su gestión ejerció 381.6 millones de pesos para la contratación de obras de alumbrado público y la construcción de oficinas administrativas.

Ante los hallazgos, el Tribunal de Justicia Administrativa de Quintana Roo determinó que Laura Fernández Piña provocó un daño patrimonial estimado en un total de 78.9 millones de pesos.

Además, al concluir el periodo, la administración municipal de Puerto Morelos heredó una deuda superior a los 830 millones de pesos, hecho que fue denunciado por la actual alcaldesa Blanca Merari Tziu Muñoz.

A pesar de las evidencias sobre la malversación por la que debe pagar una multa de 78.9 millones de pesos, Laura Fernández Piña ha rechazado los señalamientos sin éxito, pues fue declarada culpable.

Laura Fernández Piña (Laura Fernández Piña / Facebook)

¿Cuántos años tiene Laura Fernández Piña?

La ex alcaldesa de Puerto Morelos, Laura Fernández Piña, que fue inhabilitada 20 años de ejercer cualquier puesto de la función pública, nació el 11 de junio de 1971.

Es decir que al momento de la publicación de esta nota, —mayo de 2025— la también ex diputada federal que fue declarada culpable de corrupción, tiene 53 años de edad.

¿Quién es el esposo de Laura Fernández Piña?

La ex legisladora federal, Laura Fernández Piña, sí tiene esposo, se trata de Carlos Alberto Moyano Menchaca, quien ha sido señalado por haber incurrido en presuntos delitos financieros.

Debido a las múltiples acusaciones que pesan en su contra y la forma en las que las ha enfrentado, Carlos Alberto Moyano Menchaca es conocido como el “Rey del Amparo”.

En el año 2022, un juez en la Ciudad de México (CDMX) dictó auto de formal prisión en su contra por abuso de confianza equiparable, además de que ordenó la suspensión de sus derechos políticos.

No obstante, el esposo de Laura Fernández Piña permanece en calidad de prófugo de la justicia ante las más de 30 expedientes judiciales que se han abierto en Jalisco, Guanajuato y Quintana Roo.

Dichas carpetas de investigación establecen que su empresa Mexiled, ha estado envuelta en distintos casos de fraude en contratos públicos, entre los cuales destacan los de Puertos Morelos con su esposa.

Laura Fernández Piña y su esposo (Laura Fernández Piña / Facebook)

¿Cuál es el signo zodiacal de Laura Fernández Piña?

Dado que Laura Fernández Piña nació un 11 de junio, se puede establecer con base en lo establecido en el calendario de horóscopos, que su signo zodiacal es el de Géminis.

¿Cuántos hijos tiene Laura Fernández Piña?

De acuerdo con la información que la propia Laura Fernández Piña ha compartido en sus redes sociales, son 2 hijos los que tiene la ex alcaldesa inhabilitada, quienes responden a los nombres de Ana y Carlos.

Laura Fernández Piña y sus hijos (Laura Fernández Piña / Facebook)

¿Qué estudió Laura Fernández Piña?

En lo que corresponde a la formación académica de Laura Fernández Piña, los datos contenidos en su perfil del Sistema Informativo Legislativo (SIL) indican que estudió la Licenciatura en Mercadotecnia.

No obstante, en el Registro Nacional de Profesionistas no existe ningún registro a su nombre, por lo cual es posible que la ex alcaldesa de Puerto Morelos no cuente con cédula profesional.

Laura Fernández Piña (Internet)

¿En qué ha trabajado Laura Fernández Piña?

En cuanto a la trayectoria profesional de la ex presidenta municipal de Puerto Morelos inhabilitada de la función pública por 20 años, las mismas fichas curriculares indican que ha trabajado en lo siguiente:

Diputada federal por Quintana Roo (2021-2024)

Presidenta municipal de Puerto Morelos, Quintana Roo (2016-2021)

Secretaria de Turismo de Quintana Roo (2013-2016)

Diputada local en la XII Legislatura del Congreso de Quintana Roo (2008-2011)

Secretaria técnica del gabinete del Gobierno de Quintana Roo (2005-2008)

Delegada del Instituto Quintanarroense de la Mujer (2002-2005)

Directora de Turismo y Relaciones Públicas en Benito Juárez, Quintana Roo (1999-2002)