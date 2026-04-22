La presidente municipal de Cancún, Ana Paty Peralta, encabezó la inauguración de la nueva celda 2B para disposición final de residuos sólidos en la Parcela Emergente 175, infraestructura con la que se busca fortalecer el manejo de basura y mejorar la limpieza urbana.

Durante la inauguración, la alcaldesa afirmó que el tema de los residuos es una responsabilidad compartida entre autoridades, empresas y ciudadanía, al señalar que todas las personas participan en la generación de desechos.

Cancún mejora gestión de residuos con nueva celda en relleno sanitario

La mandataria explicó que esta obra forma parte de la estrategia para consolidar un municipio más limpio, ordenado y eficiente en materia ambiental.

Cancún estrena celda sanitaria que cumple norma de Semarnat (cortesía)

También recordó que anteriormente el sitio enfrentaba problemas operativos y falta de control, situación que, aseguró, fue atendida para transformar el sistema de disposición final de residuos.

Con la nueva celda, el gobierno pretende garantizar mejores condiciones para el tratamiento diario de los desechos generados en una de las ciudades con mayor actividad turística del país.

Cancún estrena celda sanitaria que cumple norma de Semarnat (cortesía)

La alcaldesa hizo un llamado a vecinas y vecinos para respetar horarios de recolección y evitar tirar basura en calles, camellones, parques, áreas verdes y espacios deportivos. Señaló que la participación ciudadana es fundamental para mantener una ciudad limpia y reducir impactos negativos al medio ambiente.

Horacio Guerra Marroquín, fundador y director general de Red Ambiental, informó que la nueva celda cumple con la Norma 083 de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, relacionada con sitios de disposición final de residuos.

Cancún estrena celda sanitaria que cumple norma de Semarnat (cortesía)

El directivo indicó que la infraestructura fue diseñada para operar con estándares ambientales y con monitoreo permanente.

Tras el corte de listón, autoridades y representantes de la empresa realizaron un recorrido por la zona para observar labores de descarga, compactación y cobertura diaria de residuos con maquinaria especializada.