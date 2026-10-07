La presidenta municipal Ana Paty Peralta supervisó los avances de las obras que se realizan en la colonia San Alfredo, ubicada en la Supermanzana 242 de Cancún, donde se construye infraestructura urbana integral como parte del programa “De 0 a 100”.

Los trabajos buscan incorporar servicios y mejorar las condiciones de vida de las familias de esta zona, una de las colonias pioneras de Cancún que, a más de 20 años de su creación, avanza en su proceso de urbanización.

Estamos supervisando una obra muy importante en la colonia San Alfredo. Son obras de justicia social, porque anteriormente esta colonia no tenía ningún tipo de servicio. Comenzamos hace algunos años introduciendo las líneas de drenaje y agua potable, colocando el alumbrado público y, actualmente, estamos trabajando en la pavimentación y en la construcción de guarniciones y banquetas de esta colonia. Ana Paty Peralta, presidenta municipal de Cancún

Ana Paty Peralta supervisa obras de infraestructura (cortesía )

San Alfredo avanza con infraestructura y servicios

La presidenta municipal, Ana Paty Peralta recordó que, después de más de 20 años de antigüedad, San Alfredo logró su municipalización a través del Instituto de Regularización para el Bienestar Patrimonial, lo que permitió avanzar en la incorporación de servicios e infraestructura.

La presidenta municipal de Cancún señaló que más de 200 colonias permanecen sin municipalizar, aunque mediante esta dependencia se ha logrado regularizar diversos asentamientos y avanzar en su urbanización.

Ana Paty Peralta supervisa obras de infraestructura (cortesía )

Son obras de Cero a 100, en donde no había nada y hoy cuentan con todos los servicios. Estamos revisando que esta obra vaya en tiempo y forma, con la calidad que merecen las vecinas y vecinos de San Alfredo y de todas las colonias de nuestra ciudad. Ana Paty Peralta, presidenta municipal de Cancún

Durante el recorrido, la presidenta municipal agradeció al Comité de Obras por las labores de vigilancia y seguimiento para garantizar que los trabajos se realicen con eficacia y calidad. También pidió a las y los vecinos evitar realizar desagües hacia la vía pública, debido a que el escurrimiento de agua podría afectar el nuevo pavimento y reducir su vida útil.

De acuerdo con los alcances de obra para la colonia San Alfredo, los trabajos contemplan:

9 mil 976.31 metros cuadrados de carpeta asfáltica de 5 centímetros de espesor.

de carpeta asfáltica de 5 centímetros de espesor. 5 mil 420.38 metros cuadrados de banqueta de concreto.

de banqueta de concreto. 3 mil 695.13 metros lineales de guarniciones de concreto.

de guarniciones de concreto. 3 mil 540.20 metros lineales de señalética horizontal.

de señalética horizontal. 2 mil 138 metros cuadrados de carpeta asfáltica de 7 centímetros de espesor.

de carpeta asfáltica de 7 centímetros de espesor. 361 metros cuadrados de rampas de concreto.

de rampas de concreto. 87 bolardos .

. 78 piezas de señalética vertical .

. 17 perforaciones de pozos de absorción.

Ana Paty Peralta supervisa obras de infraestructura (cortesía )

En la supervisión participaron funcionarios municipales, integrantes del Comité de Obras y vecinas y vecinos de la zona.