Se llevo a cabo por quinto año consecutivo la marcha a Favor de la Mujer y de la Vida, con el lema: “La vida es siempre un bien”.

En la Ciudad de México, el evento reunió a más de 20 mil personas, mientras que la celebración se replicó en más de 80 ciudades del país, entre ellas Aguascalientes, Baja California, Campeche, Chihuahua, Colima, Guanajuato, Guadalajara, Morelia, Tepic, Monterrey, León, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Hermosillo, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, Mérida y Zacatecas.

La 5ª Celebración en la Ciudad de México inició en el Parque María Teresa, en la Colonia Estrella de la alcaldía Gustavo A. Madero, y concluyó en el atrio de la Basílica de Guadalupe. La jornada transmitió un mensaje positivo y de inclusión, enfocado especialmente en la protección de la mujer embarazada y de su hijo.

Durante la marcha se dio lectura a un manifiesto que llamó a la sociedad, autoridades, empresas y organismos de todos los sectores a trabajar en conjunto para lograr un pacto a favor de la mujer y de la vida humana. Entre sus principales puntos destacan:

Eliminar condiciones sociales, laborales y legales que fomentan violencia contra la mujer, especialmente en situaciones vulnerables. Garantizar que toda mujer embarazada pueda abrazar con gozo la vida de su hijo. Proteger la vida de cada ser humano antes y después de nacer, con igualdad de derechos y acceso a servicios esenciales como salud, educación, vivienda y alimentación. Renovar un pacto social que combata la ilegalidad, desapariciones, homicidios y toda forma de violencia. Promover campañas para prevenir suicidios y apoyar a quienes atraviesan situaciones de desesperación.

La marcha es organizada por Mujeryvida.org.mx y cuenta con el apoyo de más de mil organizaciones a nivel nacional. Esta iniciativa pretende garantizar atención y protección a la mujer embarazada y a la vida humana, promoviendo valores de unidad, paz y solidaridad.