Alberto Orobio Arriaga, candidato de la alianza Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI), se volvió viral tras ofrecer un show de strippers para sus simpatizantes por la alcaldía de Ziracuaretiro, Michoacán.

El peculiar evento ocurrió durante este fin de semana, cuando el candidato organizó un encuentro solo para mujeres con motivo de la visita del aspirante al Senado por la Alianza Fuerza y Corazón x México, Carlos Alberto Lucatero Blanco.

Las asistentes pudieron darse un “taco de ojo” en un balneario de la capital michoacana, en donde asistieron madres de familia, adultas y adultas de la tercera edad.

Por este inusual acto de campaña, te damos los detalles de quién es Alberto Orobio, el candidato que busca gobernar en la alcaldía de Ziracuaretiro, Michoacán.

¿Qué signo zodiacal es Alberto Orobio?

De acuerdo con publicaciones en redes sociales, Alberto Orobio, candidato a la alcaldía de Ziracuaretiro, Michoacán, cumple años un 26 de agosto.

Por ello, el signo zodiacal de Alberto Orobio es Virgo, un signo de tierra cuyo símbolo representa una virgen.

Los Virgo son personas extremadamente perfeccionistas, analíticas y muy exigentes con todo lo que les rodea. Sobre su personalidad, se sabe que les gusta mantenerse estables y mantener la rutina.

Alberto Orobio (@BetoOrobio)

¿Quién es la esposa de Alberto Orobio?

El candidato Alberto Orobio gusta de compartir sus mejores momentos familiares a través de sus redes sociales, pues en más de una ocasión ha hecho publicas sus vacaciones con hermanos y sus padres.

Del mismo modo, ha externado todo su aprecio por su madre, quien es la figura más importante en su vida y carrera politica.

Sin embargo, no hay ninguna mención de que tenga esposa, por lo que se desconoce su situación sentimental.

¿Alberto Orobio tiene hijos?

Alberto Orobio no ha hecho publica su situación sentimental, tampoco sí cuenta o no con hijos, pero se piensa que no es padre.

Alberto Orobio (@BetoOrobio)

¿Qué estudió Alberto Orobio?

Alberto Orobio es Licenciado en Derecho, egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Morelia, Michoacán.

¿En qué ha trabajado Alberto Orobio?

Alberto Orobio ha mantenido una carrera politica activa en los últimos años, la cual comenzó desde 2018.

Estos han sido sus cargos:

Auxiliar Administrativo, Secretaria de Elecciones del CDE del PAN en Michoacán. (2016-2018)

Director general del colegio particular vasco de Quiroga en Ziracuaretiro, Michoacán (2018)

Jefe de la oficina del presidente municipal, ayuntamiento Ziracuaretiro, (2012 -2018)

Alberto Orobio (@BetoOrobio)

¿Cuáles son las propuestas de Alberto Orobio?

Alberto Orobio ha dado a conocer sus propuestas mediante sus publicaciones en redes sociales, principalmente en su perfil de Facebook.

De acuerdo con los detalles de tipo publico, su agenda de trabajo por la alcaldía de Ziracuaretiro, incluye temas de:

Servicio Médico nocturno

Programas municipales a productores

Reconstrucción de obras públicas

Trabajos en favor de la niñez

Apoyos a adultos mayores

¿Asistieron strippers al acto de campaña de Alberto Orobio?

Alberto Orobio, anunció que debido a su ajetreada agenda, el candidato panista al Senado, Alberto Lucatero, no pudo asistir al acto de campaña, pero en compensación mandaría “una sorpresita” para las mujeres”.

Fue entonces que al acto proselitista de Alberto Orobio arribó un grupo de strippers, quienes bailaban al ritmo del reggaetón en frente de las mujeres que se encontraban sentadas en las sillas del evento.

Una grabación de 2 minutos 39 segundos, evidencia la emoción de las asistentes, cuando los strippers les bailan de manera sensual sin camisa.

Las mujeres comentaron que en el evento se divirtieron mucho, pues además del espectáculo con hombres, hubo comida, aguas frescas, refrescos, regalos y todo tipo música.

Aunque algunos usuarios han tomado este evento con gracia, otros más afirman que es una manera indigna de ganar votos en las elecciones del 2 de junio de 2024.