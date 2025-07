Ascensión Correa Álvarez, ex alcalde de Florencia en Zacatecas, fue asesinado ayer lunes 14 de julio de 2025 durante un ataque armado que se ejecutó en el municipio de Zapopan, Jalisco.

Su asesinato se dio a conocer hasta hoy martes 15 de julio, luego de que se logró identificar al ex alcalde de Florencia como la víctima del ataque armado en el que recibió lesiones de arma de fuego en cabeza y mano.

De acuerdo con lo informado por las autoridades, Ascensión Correa Álvarez se encontraba sobre la avenida Torremolinos en la colonia Colinas del Rey, cuando fue atacado a balazos por un sujeto armado de aproximadamente 40 años.

Pero, ¿quién era Ascensión Correa Álvarez? Te contamos los siguientes detalles sobre el ex presidente municipal que fue asesinado durante un ataque armado en Zapopan, Jalisco:

¿Quién es Ascensión Correa Álvarez?

¿Qué edad tiene Ascensión Correa Álvarez?

¿Quién es la esposa de Ascensión Correa Álvarez?

¿Qué signo zodiacal es Ascensión Correa Álvarez?

¿Cuántos hijos tiene Ascensión Correa Álvarez?

¿Qué estudió Ascensión Correa Álvarez?

¿En qué ha trabajado Ascensión Correa Álvarez?

¿Quién era Ascensión Correa Álvarez?

Ascensión Correa Álvarez, mejor conocido como “Chon” Correa, fue alcalde de Florencia en Zacatecas en el periodo de 2001-2004.

En 2018, se postuló como candidato independiente a la alcaldía de Guadalajara, Jalisco.

¿Qué edad tenía Ascensión Correa Álvarez?

Con base en los reportes policiales, Ascensión Correa Álvarez tenía 54 años.

¿Cuál era el signo zodiacal de Ascensión Correa Álvarez?

Se desconoce la fecha de nacimiento de Ascensión Correa Álvarez y por ende su signo zodiacal.

¿Ascensión Correa Álvarez estaba casado?

La información personal sobre Ascensión Correa Álvarez es limitada, de modo que no se sabe si el ex alcalde de Florencia tenía esposa.

¿Ascensión Correa Álvarez tenía hijos?

Al igual que lo anterior, el dato sobre posibles hijos de Ascensión Correa Álvarez es desconocido.

¿Qué estudió Ascensión Correa Álvarez?

La trayectoria académica del ex alcalde no es de carácter público, por lo que no hay información sobre sus estudios.

¿Cuál fue la trayectoria de Ascensión Correa Álvarez?

Lo único que se sabe sobre la trayectoria política de Ascensión Correa Álvarez es su paso por la presidencia municipal de Florencia en Zacatecas, y su búsqueda por ocupar el cargo de alcalde en Guadalajara, Jalisco.

Matan en Jalisco a Ascensión Correa Álvarez, ex alcalde de Florencia, Zacatecas

La Fiscalía de Jalisco emprendió una investigación por el asesinato de Ascensión Correa Álvarez, ex alcalde de Florencia, Zacatecas.

Aunque no se ha identificado ni detenido al agresor del ex edil, la fiscalía estatal ya revisa el material de las cámaras de seguridad con el fin de ubicar al responsable.

Ascensión Correa Álvarez fue asesinado a balazos por motivos aún desconocidos; a pesar de que fue trasladado a un hospital en Zapopan para recibir atención médica, el ex alcalde murió en el nosocomio.