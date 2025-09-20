La agrupación Los Dos Carnales aclaró lo que pasó en un presunto ataque armado en Chihuahua del que habrían sido víctimas; los dos se encuentran bien, como revelaron en comunicado.

Distintas páginas en redes sociales mencionaron el pasado jueves 18 de septiembre que el dueto Los Dos Carnales habrían sufrido un ataque armado en la carretera federal 45D en el poblado Lázaro Cárdenas, Chihuahua.

Esto mientras iban rumbo a la capital del estado, cuando fueron sorprendidos por dicho ataque armado de sujetos que se habrían dado a la fuga antes de que los guardaespaldas de Los Dos Carnales respondieran.

¿Qué pasó con Los Dos Carnales? Agrupación no sufrió ataque armado en Chihuahua

Mediante comunicado y ante señalamientos de que habrían sido víctimas de un ataque armado en una carretera de Chihuahua, los hermanos Imanol y Alfonso Quezada, integrantes de Los Dos Carnales, negaron los hechos.

Acorde con lo señalado por Los Dos Carnales, actualmente se encuentran grabando nuevos sencillos junto a Grupo Laberinto, como compartieron ambas agrupaciones en sus redes sociales.

Por lo mismo afirman que los hermanos que conforman el dueto Los Dos Carnales se encuentran bien y no fueron víctimas de ningún ataque armado, o alguna situación de riesgo en su contra.

Los Dos Carnales finalizan dicho comunicado solicitando a los medios y público en general que sólo atiendan los canales oficiales para evitar cualquier alarma innecesaria, aunque agradecieron el interés.

Asimismo, no se encontró información oficial sobre algún ataque armado en últimos días cerca o en el poblado Lázaro Cárdenas en Chihuahua.